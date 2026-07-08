गोल्डन कंगन के साथ बनाएं हरी चूड़ियों का सेट, यहां देखे ब्यूटीफुल 7 डिजाइन

हरी चूड़ियों का बनाएं सुंदर सेट

सावन शुरू होने के पहले ही हरी चूड़ियों की शॉपिंग करने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन के कंगन के साथ सेट बनाएं। गोल्डन कलर के कड़े हरी चूड़ियों की शोभा बढ़ा देंगे और तीज से लेकर सावन के सोमवार पर हाथों में खिलेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)