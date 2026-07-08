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गोल्डन कंगन के साथ बनाएं हरी चूड़ियों का सेट, यहां देखे ब्यूटीफुल 7 डिजाइन

Green Bangle design: सावन के शुरू होने से पहले ही लेडीज अक्सर हरी चूड़ियों की शॉपिंग कर लेती हैं। तो अगर आप भी हरे रंग की चूड़ी सावन के पहले दिन से ही पहनना चाहती हैं तो यहां देखें ब्यूटीफुल 7 डिजाइन।

AparajitaJul 08, 2026 10:57 pm IST
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हरी चूड़ियों का बनाएं सुंदर सेट

सावन शुरू होने के पहले ही हरी चूड़ियों की शॉपिंग करने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन के कंगन के साथ सेट बनाएं। गोल्डन कलर के कड़े हरी चूड़ियों की शोभा बढ़ा देंगे और तीज से लेकर सावन के सोमवार पर हाथों में खिलेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)

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कुंदन वाले कंगन के साथ&nbsp;

हरी चूड़ियां जिन पर गोल्डन बूटी बनी हो उन्हें इन कुंदन वाले कंगन के साथ अटैच करें। ये कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत दिखेगा और हाथों को देगा शाही लुक।

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प्लेन चूड़ियों का सेट बनाएं

प्लेन हरे रंग की चूड़ियों को गोल्डन एंड पर्ल के साथ लटकन लगे हुए कंगन के साथ मैच करें। ये काफी अट्रैक्टिव दिखेंगी।

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हरी चूड़ियां और घूंघरू वाले कंगन

अनमैरिड गर्ल्स घुंघरू वाले कंगन खूब पसंद कर रही हैं तो इस सावन में आप इस तरह की प्लेन चूड़ियों के साथ घुंघरू वाले कंगन को लगाकर पहनें। कलाईयों की खूबसूरती मन मोह लेगी।

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गोल्डन पर्ल कंगन और हरी चूड़ियां

नाजुक कलाईयों पर ये हरी चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बेहद ही प्यारा लगेगा। न्यू मैरिड गर्ल्स इस तरह के सेट डेलीवियर में भी ट्राई कर सकती हैं।

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हैवी कंगन के साथ लगाएं हरी चूड़ियां

सावन के साथ ही त्योहारों का भी सीजन शुरू हो जाता है तो हैवी कंगन के साथ हरी चूड़ियों का ये सेट अट्रैक्टिव दिखेगा।

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मीनाकारी गोल्डन कंगन विद ग्रीन बैंगल्स

लाल रंग के मीनाकारी वाले गोल्डन कंगन के साथ हरे रंग की चूड़ी का सेट सावन में डेली वियर के लिए परफेक्ट है।

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पहने हरे रंग का अलग शेड

एक जैसे कलर की चूड़ी पहनकर बोर हो चुकी हैं तो हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए इस लाइट ग्रीन कलर के चूड़ियों के सेट को ट्राई करें।

Sawan
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