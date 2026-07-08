गोल्डन कंगन के साथ बनाएं हरी चूड़ियों का सेट, यहां देखे ब्यूटीफुल 7 डिजाइन

सावन शुरू होने के पहले ही हरी चूड़ियों की शॉपिंग करने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन के कंगन के साथ सेट बनाएं। गोल्डन कलर के कड़े हरी चूड़ियों की शोभा बढ़ा देंगे और तीज से लेकर सावन के सोमवार पर हाथों में खिलेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)
हरी चूड़ियां जिन पर गोल्डन बूटी बनी हो उन्हें इन कुंदन वाले कंगन के साथ अटैच करें। ये कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत दिखेगा और हाथों को देगा शाही लुक।
प्लेन हरे रंग की चूड़ियों को गोल्डन एंड पर्ल के साथ लटकन लगे हुए कंगन के साथ मैच करें। ये काफी अट्रैक्टिव दिखेंगी।
अनमैरिड गर्ल्स घुंघरू वाले कंगन खूब पसंद कर रही हैं तो इस सावन में आप इस तरह की प्लेन चूड़ियों के साथ घुंघरू वाले कंगन को लगाकर पहनें। कलाईयों की खूबसूरती मन मोह लेगी।
नाजुक कलाईयों पर ये हरी चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बेहद ही प्यारा लगेगा। न्यू मैरिड गर्ल्स इस तरह के सेट डेलीवियर में भी ट्राई कर सकती हैं।
सावन के साथ ही त्योहारों का भी सीजन शुरू हो जाता है तो हैवी कंगन के साथ हरी चूड़ियों का ये सेट अट्रैक्टिव दिखेगा।
लाल रंग के मीनाकारी वाले गोल्डन कंगन के साथ हरे रंग की चूड़ी का सेट सावन में डेली वियर के लिए परफेक्ट है।
एक जैसे कलर की चूड़ी पहनकर बोर हो चुकी हैं तो हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए इस लाइट ग्रीन कलर के चूड़ियों के सेट को ट्राई करें।