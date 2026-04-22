गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल लुक देंगी ये शार्ट कुर्ती, 1 मीटर कपड़े में करवा लें स्टिच

गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल दिखना है तो शार्ट कुर्ती की इन डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। जिन्हें बनवाने के लिए आपको बहुत महंगे और ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। स्लिम गर्ल्स तो मात्र एक मीटर फैब्रिक और फैटी गर्ल्स डेढ़ मीटर तक के कपड़े में आसानी से इन शार्ट कुर्ती को सिलवा सकती हैं। देख लें ये 7 अट्रैक्टिव डिजाइन। ( इमेज साभार- Pintrest)
शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन कंफर्टेबल हैं और घर से लेकर कॉलेज में खूबसूरत लुक देंगी। शार्ट स्क्वेअर शेप नेकलाइन के साथ स्लीवलेस डिजाइन परफेक्ट दिख रही है।
शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन घऱ के किसी स्पेशल ओकेजन पर भी पहनकर आप रेडी हो सकती हैं। ये गर्ली लुक क्रिएट करने के लिए बेस्ट एथिनिक वियर है।
शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन यूनिक है। जिसमे दोनों तरफ डोरी से इसे सेट किया गया है। जिसे आप अपने फिगर के हिसाब से टाइट या लूज करके पहन सकती हैं।
लूज फिटिंग की ये कुर्ती कॉलेज से लेकर ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है। इसे पैंट या पलाजो के साथ पहनकर कंफर्टेबल और गॉर्जियस लुक मिलेगा। राउंड शार्ट नेकलाइन और स्लीवलेस डिजाइन समर के लिए परफेक्ट है।
डबल नेकलाइन वाले ब्लाउज के बाद अब इस तरह की डिजाइन में कुर्ती का भी ट्रेंड चल रहा। टाइट फिटिंग और हाफ स्लीव के साथ नेकलाइन पर डोरी की डिजाइन के साथ इसे तैयार किया गया है। जो मात्र एक मीटर में ही बन जाएगी।
शार्ट कुर्ती जिसमे बेल स्लीव और स्क्वेअर शेप नेकलाइन बनी हो समर में काफी सिंपल और क्लीन लुक क्रिएट करती है। लाइट कलर और फ्लोरल प्रिंट आपको परफेक्ट समर वाइब देगा।
फ्लोरल प्रिंट के साथ अंगरखा डिजाइन वाली कुर्ती की डिजाइन एक से सवा मीटर में बन जाएगी। जींस या ट्राउजर के साथ समर में कॉलेज और ऑफिस के लिए ये परफेक्ट है।