गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल लुक देंगी ये शार्ट कुर्ती, 1 मीटर कपड़े में करवा लें स्टिच

शार्ट कुर्ती डिजाइन

गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल दिखना है तो शार्ट कुर्ती की इन डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। जिन्हें बनवाने के लिए आपको बहुत महंगे और ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। स्लिम गर्ल्स तो मात्र एक मीटर फैब्रिक और फैटी गर्ल्स डेढ़ मीटर तक के कपड़े में आसानी से इन शार्ट कुर्ती को सिलवा सकती हैं। देख लें ये 7 अट्रैक्टिव डिजाइन। ( इमेज साभार- Pintrest)