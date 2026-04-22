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गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल लुक देंगी ये शार्ट कुर्ती, 1 मीटर कपड़े में करवा लें स्टिच

Short Kurti Design For Summer: गर्मियों में अट्रैक्टिव दिखने के साथ ही कंफर्टेबल और कूल-कूल बने रहना है तो कॉलेज से लेकर डेली वियर में इन शार्ट कुर्ती डिजाइन को स्टिच करवा लें। मात्र 1 मीटर कपड़े में बन जाएंगी ये डिजाइन।

AparajitaApr 22, 2026 10:27 pm IST
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शार्ट कुर्ती डिजाइन

गर्मियों में कूल एंड कंफर्टेबल दिखना है तो शार्ट कुर्ती की इन डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। जिन्हें बनवाने के लिए आपको बहुत महंगे और ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। स्लिम गर्ल्स तो मात्र एक मीटर फैब्रिक और फैटी गर्ल्स डेढ़ मीटर तक के कपड़े में आसानी से इन शार्ट कुर्ती को सिलवा सकती हैं। देख लें ये 7 अट्रैक्टिव डिजाइन। ( इमेज साभार- Pintrest)

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शार्ट स्क्वेअर शेप कुर्ती

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन कंफर्टेबल हैं और घर से लेकर कॉलेज में खूबसूरत लुक देंगी। शार्ट स्क्वेअर शेप नेकलाइन के साथ स्लीवलेस डिजाइन परफेक्ट दिख रही है।

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फ्रॉक डिजाइन वाली शार्ट कुर्ती

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन घऱ के किसी स्पेशल ओकेजन पर भी पहनकर आप रेडी हो सकती हैं। ये गर्ली लुक क्रिएट करने के लिए बेस्ट एथिनिक वियर है।

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सेल्फ एडजस्टमेंट डिजाइन

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन यूनिक है। जिसमे दोनों तरफ डोरी से इसे सेट किया गया है। जिसे आप अपने फिगर के हिसाब से टाइट या लूज करके पहन सकती हैं।

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लूज फिटिंग वाली कुर्ती

लूज फिटिंग की ये कुर्ती कॉलेज से लेकर ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है। इसे पैंट या पलाजो के साथ पहनकर कंफर्टेबल और गॉर्जियस लुक मिलेगा। राउंड शार्ट नेकलाइन और स्लीवलेस डिजाइन समर के लिए परफेक्ट है।

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डबल नेकलाइन वाली कुर्ती

डबल नेकलाइन वाले ब्लाउज के बाद अब इस तरह की डिजाइन में कुर्ती का भी ट्रेंड चल रहा। टाइट फिटिंग और हाफ स्लीव के साथ नेकलाइन पर डोरी की डिजाइन के साथ इसे तैयार किया गया है। जो मात्र एक मीटर में ही बन जाएगी।

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बेल स्लीव स्क्वेअर शेप कुर्ती

शार्ट कुर्ती जिसमे बेल स्लीव और स्क्वेअर शेप नेकलाइन बनी हो समर में काफी सिंपल और क्लीन लुक क्रिएट करती है। लाइट कलर और फ्लोरल प्रिंट आपको परफेक्ट समर वाइब देगा।

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अंगरखा डिजाइन शार्ट कुर्ती

फ्लोरल प्रिंट के साथ अंगरखा डिजाइन वाली कुर्ती की डिजाइन एक से सवा मीटर में बन जाएगी। जींस या ट्राउजर के साथ समर में कॉलेज और ऑफिस के लिए ये परफेक्ट है।

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