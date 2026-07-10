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ना लड़ाई, ना बहस! बिना बोले टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने के 6 तरीके

हर रिश्ता आपकी खुशी नहीं बढ़ाता। कुछ लोग मानसिक शांति छीन लेते हैं। बिना लड़ाई या बहस किए भी ऐसे लोगों से दूरी बनाई जा सकती है। जानिए 6 आसान तरीके, जो आपकी जिंदगी को ज्यादा सुकून भरा बना सकते हैं।

Shubhangi GuptaJul 10, 2026 06:14 pm IST
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हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं

कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर मुलाकात के बाद हमें थका हुआ, दुखी या परेशान महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना गलत नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी हो सकता है। इसके लिए हमेशा बहस, शिकायत या रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार आपका शांत रहना और धीरे-धीरे पीछे हटना ही सबसे असरदार तरीका बन जाता है। इससे आप खुद को तनाव से बचा सकते हैं।

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1. अपनी उपलब्धता धीरे-धीरे कम करें

अगर कोई व्यक्ति आपकी शांति बिगाड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करें। हर कॉल तुरंत उठाना या हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। धीरे-धीरे अपनी दूरी बढ़ाएं और अपने समय को अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल करें। इससे सामने वाले को भी संकेत मिल जाएगा और बिना किसी विवाद के रिश्ता अपने आप सीमित होने लगेगा।

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2. अपनी निजी बातें कम साझा करें

हर किसी को अपनी जिंदगी की हर बात बताना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करता है या आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे अपनी निजी बातें साझा करना कम कर दें। जितनी कम जानकारी होगी, उतना ही कम मौका होगा कि कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाए। अपनी निजी जिंदगी की सुरक्षा भी आत्मसम्मान का हिस्सा है।

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3. दूसरों के झगड़ों से दूर रहें

टॉक्सिक लोग अक्सर दूसरों की लड़ाई, गॉसिप और बेवजह के विवादों में लोगों को शामिल करते हैं। अगर आप हर बार इन बातों का हिस्सा बनेंगे, तो आपका मन भी परेशान रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी चर्चाओं से खुद को दूर रखें। जब आप बेवजह के ड्रामे में शामिल नहीं होते, तो आपकी मानसिक शांति बनी रहती है और सामने वाला भी धीरे-धीरे आपको इसमें खींचना छोड़ देता है।

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4. बातचीत छोटी और सामान्य रखें

अगर किसी वजह से उस व्यक्ति से मिलना या बात करना जरूरी हो, तो बातचीत को छोटी और सामान्य रखें। बहस करने, सफाई देने या हर बात समझाने की कोशिश ना करें। जितनी कम भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे, उतना ही सामने वाले का असर आप पर कम होगा। शांत और संतुलित व्यवहार कई बार लंबी बहस से ज्यादा असरदार साबित होता है।

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5. अच्छे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं

अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी इज्जत करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। परिवार, सच्चे दोस्त और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपकी जिंदगी अच्छे रिश्तों से भरने लगती है, तो टॉक्सिक लोगों की जगह अपने आप कम होती चली जाती है।

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6. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं

कई बार सबसे मजबूत जवाब चुप्पी होती है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार उकसाने, बहस करने या आपको दोष देने की कोशिश करे, तो हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति बचाना ज्यादा जरूरी है। जब आप बिना गुस्से के खुद को अलग कर लेते हैं, तो सामने वाले का असर भी धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

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अपनी शांति सबसे पहले

जीवन में सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद से होता है। अगर कोई रिश्ता लगातार तनाव, दुख या मानसिक थकान दे रहा है, तो उससे दूरी बनाना सही फैसला हो सकता है। बिना शोर, बिना बहस और बिना किसी को गलत साबित किए भी आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपनी खुशी और मानसिक शांति का ध्यान रखना जरूर आपकी जिम्मेदारी है।

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