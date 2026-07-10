ना लड़ाई, ना बहस! बिना बोले टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने के 6 तरीके

हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं

कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर मुलाकात के बाद हमें थका हुआ, दुखी या परेशान महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना गलत नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी हो सकता है। इसके लिए हमेशा बहस, शिकायत या रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार आपका शांत रहना और धीरे-धीरे पीछे हटना ही सबसे असरदार तरीका बन जाता है। इससे आप खुद को तनाव से बचा सकते हैं।