गोभी-पालक जैसी सब्जी डाइजेस्ट नहीं होती तो इन मसालों के साथ पकाएं, डाइजेशन होगा आसान

सब्जियों से अपच हो रहा तो जान लें कौन से मसालों के साथ पकाएं

हेल्दी रहना है तो फल के साथ ही सब्जियों को डाइट में जरूर शामिल करें। लेकिन काफी सारी सब्जियों को खाने के बाद गैस, बदहजमी और अपच की समस्या परेशान करने लगती है। जैसे सर्दियों में मिलने वाली फूलगोभी, पत्तागोभी, मटर जैसी सब्जियां। इन सब्जियों को आसानी से पचाने के लिए कुछ मसालों के साथ मिलाकर पकाना चाहिए। जिससे इनका डाइजेशन आसान हो जाए। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसी ही 6 सब्जियों के बारे में बताया है। जिन्हें पकाते वक्त सही मसालों का इस्तेमाल डाइजेशन को सही रखने में मदद करेगा।