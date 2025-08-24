भिंडी-लौकी नहीं डायबिटीज के मरीज हफ्तेभर खाएं ये 6 सब्जियां, ब्लड शुगर पर दिखेगा असर

डायबिटीज के मरीजों को अक्सर फीका और सादा खाना खाना पड़ता है। जिसमे लौकी, करेला खासतौर पर शामिल रहता है। ये सब्जियां डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं। लेकिन केवल भिंडी, लौकी, करेला और मेथी ही नहीं बल्कि ये 6 सब्जी भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। साथ ही स्वाद भी लाजवाब लगेगा। डायबिटीज के डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने इंस्टाग्राम पर ऐसी ही 6 सब्जियों को शेयर किया है और खाने का तरीका बताया है। जो ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेंगी।
कुंदरू की सब्जी को डायबिटीज के मरीज बड़ी ही आसानी से सप्ताह में एक बार जरूर खाएं। डॉक्टर ने बताया कि वॉक के समय इस सब्जी को थोड़ा-थोड़ा खाएं या फिर खाने के साथ हल्का सा स्टीम करके नारियल मिलाकर पकाएं और खाएं। ये सब्जी नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करती है। लिवर से ग्लूकोज का आउटपुट कम करता है।
ग्वारफली यानी क्लस्टरबींस भी डायबिटीक पेशेंट को हफ्ते में एक दिन जरूर खानी चाहिए। ये सब्जी आंतों में लाइनिंग बनाने का काम करती है और खाना खाने के बाद शुगर को बढ़ने से रोकती है।
परवल की सब्जी तो हर किसी को पसंद आती है और इसे डायबिटीज के मरीज भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन इस सब्जी को डॉक्टर के अनुसार जरूर खाएं। परवल शुगर के साथ ही कालेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कई सारी स्टडीज में पता चला है कि ये बॉडी पर मेटफॉर्मिन की तरह काम करती है।
स्नेकगार्ड परवल की तरह दिखने वाली एक सब्जी है। जो लंबी तोरई की जैसी होती है। इसे सांभर में डालकर या फिर बेसन के साथ मिलाकर सब्जी बनाकर खाएं। इसमे ट्राईटर्पिनाएड और फ्लेवेनॉएड्स हैं जो शुगर को कम करने में मदद करता है।
सहजन की फलियों को स्टीम कर खाएं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और साथ ही इंसुलिन सीक्रेशन को बैलेंस करती है और पैनक्रियाज के साथ काम करने में मदद करती है।
तोरई की चटनी बनाकर हफ्ते में एक बार खाएं। ये डाइजेशन को आसान बनाती है। कुर्कुटेक्टिंसस हैं जो ग्लूकोज को बैलेंस करने में मदद करते हैं।