भिंडी-लौकी नहीं डायबिटीज के मरीज हफ्तेभर खाएं ये 6 सब्जियां, ब्लड शुगर पर दिखेगा असर

डायबिटीज के लिए सब्जी

डायबिटीज के मरीजों को अक्सर फीका और सादा खाना खाना पड़ता है। जिसमे लौकी, करेला खासतौर पर शामिल रहता है। ये सब्जियां डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं। लेकिन केवल भिंडी, लौकी, करेला और मेथी ही नहीं बल्कि ये 6 सब्जी भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। साथ ही स्वाद भी लाजवाब लगेगा। डायबिटीज के डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने इंस्टाग्राम पर ऐसी ही 6 सब्जियों को शेयर किया है और खाने का तरीका बताया है। जो ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेंगी।