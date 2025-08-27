सूखी तुलसी की लकड़ियों का क्या करना चाहिए? फायदे जान लेंगे तो कभी नहीं फेकेंगे

सूखी तुलसी का क्या करें

तुलसी के पौधे हिंदू धर्म में काफी महत्व है क्योंकि ये केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप हैं। जिनकी पूजा होती है और हर घर में तुलसी का होना सुख-शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। यहीं नहीं साइंटिफिकली भी तुलसी के कई सारे फायदे हैं। अक्सर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा तुलसी का सूख जाता है और ये लकड़ी अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन पवित्र तुलसी की पत्तियां ही चमत्कारी नहीं है बल्कि इस पौधे की सूखी लकड़ी के भी कई सारे फायदे हैं। इसलिए सूखी तुलसी की लकड़ियों को फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। जानें सूखी तुलसी की लकड़ी को किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।