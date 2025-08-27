सूखी तुलसी की लकड़ियों का क्या करना चाहिए? फायदे जान लेंगे तो कभी नहीं फेकेंगे

तुलसी के पौधे हिंदू धर्म में काफी महत्व है क्योंकि ये केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप हैं। जिनकी पूजा होती है और हर घर में तुलसी का होना सुख-शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। यहीं नहीं साइंटिफिकली भी तुलसी के कई सारे फायदे हैं। अक्सर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा तुलसी का सूख जाता है और ये लकड़ी अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन पवित्र तुलसी की पत्तियां ही चमत्कारी नहीं है बल्कि इस पौधे की सूखी लकड़ी के भी कई सारे फायदे हैं। इसलिए सूखी तुलसी की लकड़ियों को फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। जानें सूखी तुलसी की लकड़ी को किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तुलसी की लकड़ी सूख गई है तो उसे फेंकने की बजाय पीसकर छानकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को काढ़े में उबालकर पीने से ये पत्तियों की तरह ही फायदा पहुंचाएगी। गले की खराश,सर्दी-जुकाम दूर करने में मदद मिलेगी।
सूखी तुलसी को पीसकर पाउडर बना लें और इसे चंदन के साथ मिलाकर भगवान को टीका लगाने में इस्तेमाल करें।
सूखी तुलसी की लकड़ी को कपूर के साथ मिलाकर रोजाना शाम को जलाने से घर की निगेटिविटी दूर होती है। साथ ही बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं।
सूखी तुलसी की लकड़ी में रोली लपेटकर इसे दीपक की तरह मंदिर में जला सकती हैं।
तुलसी की सूखी लकड़ियों को पाउडर बनाकर रख लें। अगर डाइजेशन खराब रहता है या रोज की चाय में इन लकड़ियों के थोड़े से पाउडर को डाल देंगे तो ना केवल स्वाद आएगा बल्कि ये डाइजेशन सही रखने और हेल्थ को फायदा भी करेगा।
सूखी तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाकर छान लें। अब इस पाउडर को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाएं और गुलाब जल से फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं।