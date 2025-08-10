बिना तड़का लगाए ही दाल बन जाएगी टेस्टी, नोट कर लें ये 6 आसान तरीके

भुने लहसुन से बढ़ाएं दाल का टेस्ट

अरहर की दाल को टेस्टी बनाकर खाना है तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। स्मोक्ड गार्लिक का फ्लेवर काफी लोगों को पसंद होता है। तो बस पूरे लहसुन को लेकर गैस पर सीधे रखकर तब तक पकाएं जब तक कि उसका छिलका ना निकलने लगे और लहसुन का कलर ना चेंज हो गया हो। बस इन भुने लहसुन को छीलकर अलग कर लें और मैश कर लें। गर्म दाल में इस मैश भुने लहसुन को डाल दें। अरहर की दाल का पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा।