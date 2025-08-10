बिना तड़का लगाए ही दाल बन जाएगी टेस्टी, नोट कर लें ये 6 आसान तरीके

दाल का स्वाद बिना तड़के के अधूरा लगता है। मसालों और टमाटर के खट्टेपन का स्वाद दाल को टेस्टी बना देता है। जिसकी वजह से प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये दालें खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन अगर नो ऑयल डाइट पर चल रहे तो अपनी दाल को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए ये 6 तरीके ट्राई कर सकती हैं। जिसमे बिना गैस चलाए ही दाल को टेस्टी बनाया जा सकता है।
दाल में देसी घी डालकर खाने का तरीका दादी-नानी के जमाने का है। और, आयुर्वेद के अनुसार दाल में डला घी पोषण को बढ़ा देता है और स्वाद भी। तो अगली बार जब रोज की पीली दाल को तड़का लगाने का मन ना हो तो गर्म दाल में घी डालकर खाएं।
अरहर की दाल को टेस्टी बनाकर खाना है तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। स्मोक्ड गार्लिक का फ्लेवर काफी लोगों को पसंद होता है। तो बस पूरे लहसुन को लेकर गैस पर सीधे रखकर तब तक पकाएं जब तक कि उसका छिलका ना निकलने लगे और लहसुन का कलर ना चेंज हो गया हो। बस इन भुने लहसुन को छीलकर अलग कर लें और मैश कर लें। गर्म दाल में इस मैश भुने लहसुन को डाल दें। अरहर की दाल का पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा।
अरहर की दाल का टेस्ट बिना तड़के के ही टेस्टी बनाया जा सकता है। बस दाल में नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दें। खासतौर अरहर और मूंग की दाल में नींबू की दाल का टेस्ट लादवाब लगता है।
दाल में गरम मसाले का फ्लेवर कुछ खास नहीं लगता। लेकिन अगर आप दाल को फ्राई नहीं करना चाहती हैं तो बस किसी पैन में लौंग, धनिया, जीरा, सौफ डालकर ड्राई रोस्ट कर लें और फ्रेश पीसकर गर्म दाल में चुटकीभर डाल दें। ध्यान रहे कि मसाला ज्यादा ना होने पाए।
दाल को पकाते वक्त उसमे क्रश लहसुन, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, करी पत्ता जैसे मसाले को डालकर पकाएं। इससे दाल का फ्लेवर और महक दोनों चेंज हो जाएगा।
हरी चटनी जिसमे धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, नींबू और थोड़ा सा भुना जीरा मिक्स हो। इस चटनी को दाल पकाने के बाद गर्म रहने पर ही डाल दें। और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बिना एक तेल चम्मच के ही दाल का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा।