6 trendy latest saree options to wear as guests at wedding party वेडिंग पार्टी में दिखना है सुंदर तो इन 6 लेटेस्ट ट्रेंड की साड़ी पहनकर हो जाएं रेडी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलवेडिंग पार्टी में दिखना है सुंदर तो इन 6 लेटेस्ट ट्रेंड की साड़ी पहनकर हो जाएं रेडी

वेडिंग पार्टी में दिखना है सुंदर तो इन 6 लेटेस्ट ट्रेंड की साड़ी पहनकर हो जाएं रेडी

Trendy sarees for wedding party: शादियों का सीजन स्टार्ट होते ही अगर आप भी वेडिंग गेस्ट बनकर शामिल होने वाली हैं। और, साड़ी पहनने को लेकर कंफ्यूज हैं तो जान लें इन दिनों कौन सी साड़ियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहीं।

AparajitaThu, 25 Sep 2025 02:08 PM
1/7

ट्रेंडी साड़ी डिजाइन

नवरात्रि के साथ ही हिंदू फैमिली में शादी-विवाह की रस्में भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इस वेडिंग सीजन आप भी किसी शादी की पार्टी में शामिल होने वाली हैं। और समझ नहीं आ रहा कि कौन से डिजाइन की साड़ी को पहनने के लिए सेलेक्ट करें। तो जान लें ये लेटेस्ट ट्रेंड की साड़ियां। जिसे पहनकर आप शादी के फंक्शन में बेस्ट गेस्ट बनकर चमकेंगी।

2/7

बनारसी साड़ी

इन दिनों बनारसी साड़ी काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। मार्केट में इसकी कई सारी वैराइटी आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप वेडिंग गेस्ट के तौर पर रेडी हो रहीं तो लाइटवेट डिजाइन की बनारसी साड़ी को चुन सकती हैं। (instagram)

3/7

पैठनी साड़ी

अगर आप ट्रेडिशनल लुक कैरी करना चाहती हैं तो पैठनी साड़ी को भी पहन सकती हैं। ये चमचमाती साड़ी आपके लुक को ब्यूटीफुल बनाएगी और शादी में बस आपकी ही तारीफें होंगी। खासतौर पर लाइट एंड वाइब्रेंट कलर को चुनें। (instagram)

4/7

टिश्यू साड़ी

इन दिनों टिश्यू साड़ी का ट्रेंड जमकर चल रहा है। तो अगर वेडिंग पार्टी में रेडी होना है तो यंग लेडीज की ये पहली पसंद है। आप भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं। (Instagram)

5/7

प्री ड्रेप्ड साड़ी

साड़ी पहनने का झंझट कम करना चाहती हैं तो हैवी एंब्रायडरी ब्लाउज के साथ सैटिन फैब्रिक वाली प्री ड्रेप्ड साड़ी भी ट्रेंड में हैं। जिसे पहनकर आप वेडिंग गेस्ट वाला लुक क्रिएट कर सकती हैं। (pintrest)

6/7

जरी बॉर्डर साड़ी

वेडिंग फंक्शन में गेस्ट बनकर जा रही हैं तो जरी बॉर्डर और वर्क वाली साड़ियों को भी चुन सकती हैं। ये साड़ी लाइटवेट और ड्रैप करने में ईजी होती है। जिसे आसानी से पहना जा सकता है। (instagram)

7/7

सिल्क साड़ी

सिल्क साड़ी की ढेर सारी वैराइटी मिल जाएगी। इन दिनों सिल्क फैब्रिक काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं तो अगर आप शादी के फंक्शन में सुंदर नारी बनकर दिखना चाहती हैं तो किसी भी तरह के सिल्क फैब्रिक जैसे कांजीवरम या चंदेरी को पहनकर रेडी हो सकती हैं। ये आपको ब्यूटीफुल ही दिखाएगी। ( instagram)

Fashion Tips