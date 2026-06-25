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भारत की इन 5 धार्मिक जगहों पर ठहरने और भोजन की मिल जाती है सुविधा! कम बजट में बनाएं ट्रिप का प्लान

भारत में ऐसी कई धार्मिक जगहें है, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको जिन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां लंगर के प्रसाद से लोग पेट भर लेते हैं और धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था भी हो जाती है।

Deepali SrivastavaJun 25, 2026 03:38 pm IST
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भारत की 6 खूबसूरत जगहें

भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। लेकिन ट्रिप प्लान करते समय होटल बुकिंग और खाने का खर्च अक्सर बजट बढ़ा देता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी धार्मिक जगहें भी हैं, जहां ठहरने और भोजन की सुविधा कम खर्च या मुफ्त में मिल सकती है। यहां आप धार्मिक स्थल के दर्शन करने के साथ आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर जगहों पर सुविधा उपलब्धता और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलती है, लेकिन कुछ दिनों तक ठहरने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। अगर आप पहले से जानकारी लेकर जाएं, तो कम बजट में भी आराम से ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इन जगहों के बारे में बताते हैं।

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स्वर्ण मंदिर (Golden Temple)

अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे बड़े लंगर के लिए जाना जाता है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। खास बात यह है कि यहां धर्म, जाति से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो समानता और सेवा की भावना को दर्शाता है। साथ ही यहां पर रहने के लिए धर्मशाला बनी हुई है, जहां आप 2-3 दिन रुक सकते हैं।

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गोविंद देव जी मंदिर (Govind Dev Ji Temple)

जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच अपने प्रसाद वितरण और ठहरने की व्यवस्था के लिए फेमस है। यहां पर भगवान को चढ़ाने के बाद शाकाहारी खाना सभी को खिलाया जाता है। यहां पर भी लोग रुकते हैं और उसके बाद जयपुर भी घूमने जाते हैं।

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गुरुद्वारा मणिकरण साहिब (Gurudwara Manikaran Sahib)

हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में स्थित मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा भी काफी मशहूर है। हिमाचल घूमने के लिए जो लोग आते हैं वह यहां भी दर्शन के लिए आते हैं। यहां पर लंगर का स्वादिष्ट प्रसाद और आस-पास बने धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था लोगों के लिए बनाई गई है।

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गीता भवन (Geeta Bhawan)

ऋषिकेश में बनी गीता भवन भी भक्तों के लिए ठहरने की सुविधा देता है। यहां पर आरती के बाद प्रसाद भी बांटा जाता है। ऋषिकेश जाएं तो गीता भवन में रुक सकते हैं। यहां घूमने के लिए काफी कुछ है, गंगा आरती, मंदिर, लक्ष्मण झूला जैसी जगहों पर घूमने जाएं। साथ ही राफ्टिंग भी कर सकते हैं।

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ईशा योग सेंटर (Isha Yoga Center)

कोयंबटूर में स्थित ईशा योग केंद्र मेडिटेशन और योगा करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहां पर साधकों को ठहरने की व्यवस्था मिलती है और साथ ही सात्विक भोजन भी मिलता है। यहां पर आप अनोखी शांति का अनुभव करेंगे और आस-पास की सुंदर जगहों को भी एक्सप्लोर करें।

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जानकारी लेने के बाद ही जाएं

इन जगहों पर लंगर या साधारण प्रसाद मिलता है। रुकने की व्यवस्था कुछ नियमों के साथ हो सकती है। अगर आप इन जगहों की ट्रिप प्लान करें और दर्शन के लिए जाने वाले हैं, तो पहले पूरी जानकारी कर लें। वरना होटल बुक करके ही जाना सुविधाजनक रहेगा।

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