भारत की इन 5 धार्मिक जगहों पर ठहरने और भोजन की मिल जाती है सुविधा! कम बजट में बनाएं ट्रिप का प्लान

भारत की 6 खूबसूरत जगहें

भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। लेकिन ट्रिप प्लान करते समय होटल बुकिंग और खाने का खर्च अक्सर बजट बढ़ा देता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी धार्मिक जगहें भी हैं, जहां ठहरने और भोजन की सुविधा कम खर्च या मुफ्त में मिल सकती है। यहां आप धार्मिक स्थल के दर्शन करने के साथ आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर जगहों पर सुविधा उपलब्धता और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलती है, लेकिन कुछ दिनों तक ठहरने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। अगर आप पहले से जानकारी लेकर जाएं, तो कम बजट में भी आराम से ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इन जगहों के बारे में बताते हैं।