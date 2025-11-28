ये हैं थैंक्सगिविंग डे के 6 ट्रेडिशनल व्यंजन, लंबे समय तक नहीं भूलेंगे स्वाद

ये हैं थैंक्सगिविंग डे के 6 पारंपरिक व्यंजन

हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे 2025 मनाया जाता है। यह खास दिन लोगों में आदर और अपनेपन की भावना को जताने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने परिजनों और दोस्तों को आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशियां उनके साथ बांटने के लिए घर पर डिनर रखते हैं। जिसमें कुछ ट्रेडिशनल व्यंजनों को खास जगह दी जाती है। थैंक्सगिविंग डे के पारंपरिक व्यंजनों में अकसर रोस्टेड टर्की, स्टफिंग, ग्रेवी, मसले हुए आलू, शकरकंद, कॉर्नब्रेड और क्रैनबेरी सॉस शामिल होती हैं। डिनर के बाद डेजर्ट में अक्सर कद्दू पाई या पेकन पाई जैसी स्वीट डिश परोसी जाती हैं।