ये हैं थैंक्सगिविंग डे के 6 ट्रेडिशनल व्यंजन, लंबे समय तक नहीं भूलेंगे स्वाद

हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे 2025 मनाया जाता है। यह खास दिन लोगों में आदर और अपनेपन की भावना को जताने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने परिजनों और दोस्तों को आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशियां उनके साथ बांटने के लिए घर पर डिनर रखते हैं। जिसमें कुछ ट्रेडिशनल व्यंजनों को खास जगह दी जाती है। थैंक्सगिविंग डे के पारंपरिक व्यंजनों में अकसर रोस्टेड टर्की, स्टफिंग, ग्रेवी, मसले हुए आलू, शकरकंद, कॉर्नब्रेड और क्रैनबेरी सॉस शामिल होती हैं। डिनर के बाद डेजर्ट में अक्सर कद्दू पाई या पेकन पाई जैसी स्वीट डिश परोसी जाती हैं।
थैंक्सगिविंग डे में बनाए जाने वाली सबसे फेमस डिश का नाम रोस्ट टर्की है। इस डिश को बनाने के लिए पूरा टर्की ओवन में मसालों-के साथ रोस्ट किया जाता है। जिसके अंदर स्टफिंग में (ब्रेड, प्याज, सेलेरी की फिलिंग) भरी जाती है।
इस डिश में ब्रेड के टुकड़े, प्याज, सेलेरी, सेज हर्ब, चिकन स्टॉक से बनी फिलिंग टर्की के अंदर या अलग से बेक करके परोसी जाती है।
मैश्ड पोटेटोज विथ ग्रेवी को तैयार करने के लिए उबले आलू को मक्खन-दूध-क्रीम के साथ मैश किया जाता है। ऊपर से टर्की की ग्रेवी डाली जाती है।
थैंक्सगिविंग डे का खास डेजर्ट पम्पकिन पाई कद्दू की प्यूरी, दालचीनी, जायफल, क्रीम की मदद से बनाकर तैयार किया जाता है। जिसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालकर खाई जाती है।
थैंक्सगिविंग डे का दूसरा टेस्टी डेजर्ट एप्पल पाई है। इसे बनाने के लिए सेब, चीनी, दालचीनी की फिलिंग तैयार की जाती है।
शकरकंद को मैश करके दालचीनी, ब्राउन शुगर, मक्खन डालकर बेक करते हैं। जिसके ऊपर मार्शमैलोज या पेकान नट्स डालते हैं। खाने में यह डिश मीठी और क्रिस्पी होती है।