कढ़ी के पकौड़े नहीं बनते सॉफ्ट और टेस्टी तो देखें ये 6 टिप्स, एकदम मुंह में घुल जाएंगे!

सॉफ्ट पकौड़े बनाने की टिप्स

कढ़ी एक पॉपुलर इंडियन डिश है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आना लाजमी है। कढ़ी में डाले जाते हैं पकौड़े, जो अगर ठीक से बने तो कढ़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। अक्सर महिलाओं को कढ़ी के पकौड़े बनाने में ही दिक्कत आती है। उनका सवाल होता है कि पकौड़े एकदम सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनाएं। यहां हम कुछ टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप एकदम मुंह में घुलने वाले पकौड़े बनाकर तैयार कर सकती हैं। (Image Credit: YouTube, Pinterest)