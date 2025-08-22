कढ़ी के पकौड़े नहीं बनते सॉफ्ट और टेस्टी तो देखें ये 6 टिप्स, एकदम मुंह में घुल जाएंगे!

कढ़ी एक पॉपुलर इंडियन डिश है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आना लाजमी है। कढ़ी में डाले जाते हैं पकौड़े, जो अगर ठीक से बने तो कढ़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। अक्सर महिलाओं को कढ़ी के पकौड़े बनाने में ही दिक्कत आती है। उनका सवाल होता है कि पकौड़े एकदम सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनाएं। यहां हम कुछ टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप एकदम मुंह में घुलने वाले पकौड़े बनाकर तैयार कर सकती हैं। (Image Credit: YouTube, Pinterest)
टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए पतला बेसन लें और उसमें जरा सी हल्दी, नमक, मिर्च और अजवाइन डालकर घोल बना लें। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज भी मिला सकती हैं। ऐसे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं।
पकौड़े एकदम मुंह में घुलने वाले बनें इसके लिए बेसन का घोल अच्छा बनाएं। ध्यान रहे पानी ना कम हो और ना ही ज्यादा। बस धीरे-धीरे पानी डालते हुए एक घोल तैयार करती जाएं। एक टिप और ध्यान रख सकती हैं कि फेंटते समय घोल को एक ही दिशा में फेंटना चाहिए।
सबसे जरूरी टिप है कि घोल बनने के बाद, हाथ से उसे कुछ देर के लिए फेंटती जाएं। जितना ज्यादा फेंटेंगी उतने ही सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार होंगे। घोल रेडी है या नहीं इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी भर लें, फिर इसमें जरा सा बेसन डालकर चेक करें। अगर घोल ऊपर की ओर आ जाता है तो आपका बैटर रेडी है।
पकौड़े सॉफ्ट बनाने के लिए आप बेसन के घोल में चुटकी भर बेकिंग सोडा भी मिला सकती हैं। इसके अलावा थोड़ी सी दही या ईनो डालकर भी घोल बनाया जा सकता है। हालांकि अगर आप घोल को अच्छे से फेंट लेंगी तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पकौड़े हमेशा मीडियम आंच पर फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने तक ही तलें। पकौड़े का साइज हल्का छोटा ही रखें। एक बात और ध्यान रखें कि आपको पकौड़े तलने के लिए तेल में तभी डालने हैं, जब तेल गर्म हो। ठंडे तेल में पकौड़े ज्यादा तेल सोख लेंगे और टेस्टी भी नहीं बनेंगे।
पकौड़े बनने के तुरंत बाद उन्हें कढ़ी में ना डालें। बल्कि एक कटोरे में पानी भर लें और उसमें सभी गरमा-गरम पकौड़े डाल दें। लगभग एक से दो मिनट के लिए इन्हें यूं ही रहने दें। अब पकौड़ों को हाथ से हल्का सा दबाएं और कढ़ी में डाल दें। ये पकौड़े आपके मुंह में ना घुल जाएं तो कहना।