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बजट में होगी पूरी ट्रिप, सोलो ट्रैवल करना है तो ये 6 टिप्स याद रखें

सोलो ट्रिप करने का मन है लेकिन जेब का बजट इजाजत नहीं देता तो इन 6 टिप्स को हमेशा याद रखें। इसकी मदद से आप ना केवल अकेले ट्रिप कर पाएंगी बल्कि पूरी तरह सेफ रहने में भी मदद मिलेगी।

AparajitaJun 14, 2026 04:31 pm IST
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बजट में ट्रैवल करने की टिप्स

सोलो ट्रैवल करने का मन है लेकिन बजट इजाजत नहीं देता तो कुछ टिप्स आपकी मदद करेंगे। जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से ट्रैवल कर पाएंगी और खर्च भी कम होगा। सबसे जरूरी बात कि प्लानिंग पूरी पहले ही करके जाएं। और साथ ही ऑप्शन भी जरूर रखें। तो जान लें कौन से हैं वो 6 टिप्स।

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ऑफ सीजन में ट्रिप

टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए कुछ सीजन काफी ज्यादा भीड़भाड़ वाले होते हैं। इसलिए ऑफ सीजन में ट्रिप प्लान करें। ऑफ सीजन में आपको वहां की सारी चीजें सस्ती और आसानी से मिल जाएंगी। वहीं पीक सीजन में होटल से लेकर स्ट्रीट फूड तक महंगे मिलेंगे।

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होटल नहीं हॉस्टल चुनें

वुमन हैं और सोलो ट्रैवल करना है तो होटल की बजाय हॉस्टल चुनें। ये ज्यादा सेफ होते हैं और होटल से सस्ते भी पड़ते हैं।

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लोकेशन चुनें लक्जरी नहीं

बहुत शानदार होटल या स्टे खोजने की बजाय सही लोकेशन चुनें। जहां से आपको घूमने वाली जगहें पास पड़ेंगी और साथ ही आने-जाने का किराया, लोकल ट्रांसपोर्ट पर कम खर्च करना पड़ेगा।

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स्ट्रीटफूड खाओ

बजट में ट्रैवल करना है तो रेस्टोरेंट, कैफे में खाने की बजाय स्ट्रीट फूड ट्राई करो। अगर केवल घूमने का शौक है तो रेडीमेड फूड आइटम साथ लेकर जाओ। इससे खाने का खर्च बचेगा।

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो

घूमने जा रही हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ये ना केवल सेफ होगी बल्कि आपके बजट को भी नहीं बिगाड़ेगी। कैब वगैरह काफी महंगी पड़ती है और पूरी तरह से सेफ भी नहीं होती।

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पैनिक ना हो

जब भी आप सोलो ट्रिप के लिए जा रही हों तो माइंड को बिल्कुल शांत रखें। घबराकर जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन ज्यादातर आपके बजट को बिगाड़ते हैं। तो घबराएं नहीं धैर्य रखें और फिर फैसला लें। इससे आपकी सोलो ट्रिप सेफ और एंज्वॉय करने वाली होगी।

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