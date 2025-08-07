6 tips and trick to make crispy halwai style stuffed kachori स्टफ्ड कचौड़ी खस्ता नहीं बनतीं तो इन टिप्स को याद रखें, एक-एक कचौड़ी बनेगी क्रिस्पी
स्टफ्ड कचौड़ी खस्ता नहीं बनतीं तो इन टिप्स को याद रखें, एक-एक कचौड़ी बनेगी क्रिस्पी

Tips To Make Crispy Halwai Style Kachori: घर में हलवाई जैसी खस्ता और करारी कचौड़ियां बनकर रेडी नहीं होती हैं तो जरा इन 6 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लें। जिसकी मदद से आपकी स्टफ्ड कचौड़ी भी बिल्कुल खस्ता बनकर रेडी होंगी।

AparajitaThu, 7 Aug 2025 02:27 PM
1/7

हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी बनाने की टिप्स

हलवाई की वो खस्ता कचौड़ी हर किसी को पसंद आती है। लेकिन जैसे ही घर में स्टफ्ड कचौड़ी बनाए तो उसमे वो क्रिस्पीनेस नहीं आती। कचौड़ियां मुलायम बन जाती हैं और वो हलवाई वाला टेस्ट भी नहीं आता। कचौड़ियों को खस्ता, कुरकुरा और क्रिस्पी बनाना चाहती हैं तो इन टिप्स को जरूर याद रखें।

2/7

मोयन हो सही

स्टफ्ड कचौड़ी का आटा गूंथने के साथ ही पोर्शन का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सही मात्रा में तेल या घी का इस्तेमाल करें। जितना मैदा लें उसकी मात्रा के हिसाब से मोयन डालें। जैसे आधा किलो मैदे में सौ ग्राम तेल डालें और अच्छे से गूंथे। जिससे कि कचौड़ी क्रिस्पी बनें।

3/7

गुनगुने पानी से गूंथे

कचौड़ी के आटे को गूंथने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

4/7

कचौड़ी के आटे को रखें सॉफ्ट

कचौड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए उसके आटे को हमेशा सॉफ्ट गूंथने चाहिए।

5/7

कचौड़ी के आटे को गूंथने का तरीका

कचौड़ी के आटे को जब गूंथ ले तो इसके ग्लूटन को बैलेंस करने के लिए पटकें। ऐसा करने से ग्लूटन बैलेस होता है और कचौड़ियां खस्ता परत वाली बनकर तैयार होती हैं।

6/7

तेल हो हल्का गर्म

जब भी कचौड़ियों को तेल में तलने के लिए डालें तो तेल बहुत ही हल्का गर्म हो और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी हो। कचौड़ियों को क्रिस्पी बनाने के लिए हमेशा हल्के गर्म तेल में ही कचौड़ियों को डालकर तलना चाहिए।

7/7

फौरन ना पलटें

कचौड़ियों को हल्के गर्म तेल में डालने के बाद इसे वैसे ही छोड़ दें। जब ये एक तरफ से पूरी तरह से सिंक जाएं उसके बाद ही पलटें। तेल में एक बार में सिंकने से ही कचौड़ियां क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं। इस तरह से कचौड़ियों को जब भी बनाएंगे तो ये क्रिस्पी और हलवाई जैसी बनकर तैयार होंगी।

