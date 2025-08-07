स्टफ्ड कचौड़ी खस्ता नहीं बनतीं तो इन टिप्स को याद रखें, एक-एक कचौड़ी बनेगी क्रिस्पी

फौरन ना पलटें

कचौड़ियों को हल्के गर्म तेल में डालने के बाद इसे वैसे ही छोड़ दें। जब ये एक तरफ से पूरी तरह से सिंक जाएं उसके बाद ही पलटें। तेल में एक बार में सिंकने से ही कचौड़ियां क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं। इस तरह से कचौड़ियों को जब भी बनाएंगे तो ये क्रिस्पी और हलवाई जैसी बनकर तैयार होंगी।