स्टफ्ड कचौड़ी खस्ता नहीं बनतीं तो इन टिप्स को याद रखें, एक-एक कचौड़ी बनेगी क्रिस्पी

हलवाई की वो खस्ता कचौड़ी हर किसी को पसंद आती है। लेकिन जैसे ही घर में स्टफ्ड कचौड़ी बनाए तो उसमे वो क्रिस्पीनेस नहीं आती। कचौड़ियां मुलायम बन जाती हैं और वो हलवाई वाला टेस्ट भी नहीं आता। कचौड़ियों को खस्ता, कुरकुरा और क्रिस्पी बनाना चाहती हैं तो इन टिप्स को जरूर याद रखें।
स्टफ्ड कचौड़ी का आटा गूंथने के साथ ही पोर्शन का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सही मात्रा में तेल या घी का इस्तेमाल करें। जितना मैदा लें उसकी मात्रा के हिसाब से मोयन डालें। जैसे आधा किलो मैदे में सौ ग्राम तेल डालें और अच्छे से गूंथे। जिससे कि कचौड़ी क्रिस्पी बनें।
कचौड़ी के आटे को गूंथने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
कचौड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए उसके आटे को हमेशा सॉफ्ट गूंथने चाहिए।
कचौड़ी के आटे को जब गूंथ ले तो इसके ग्लूटन को बैलेंस करने के लिए पटकें। ऐसा करने से ग्लूटन बैलेस होता है और कचौड़ियां खस्ता परत वाली बनकर तैयार होती हैं।
जब भी कचौड़ियों को तेल में तलने के लिए डालें तो तेल बहुत ही हल्का गर्म हो और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी हो। कचौड़ियों को क्रिस्पी बनाने के लिए हमेशा हल्के गर्म तेल में ही कचौड़ियों को डालकर तलना चाहिए।
कचौड़ियों को हल्के गर्म तेल में डालने के बाद इसे वैसे ही छोड़ दें। जब ये एक तरफ से पूरी तरह से सिंक जाएं उसके बाद ही पलटें। तेल में एक बार में सिंकने से ही कचौड़ियां क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं। इस तरह से कचौड़ियों को जब भी बनाएंगे तो ये क्रिस्पी और हलवाई जैसी बनकर तैयार होंगी।