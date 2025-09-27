कंजकों को अष्टमी-नवमी कन्या पूजन में भूलकर भी ना दें ये 6 गिफ्ट आइटम

कन्या पूजन में ना दें ये गिफ्ट

नवरात्रि के नौ दिनों की दुर्गा पूजा में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का खास महत्व है। कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। जिसमे छोटी उम्र की कन्या को बैठाकर उनके पैरों को धोकर उनकी सेवा और शृंगार किया जाता है। मुंह मीठा कराने के साथ भोजन कराते हैं और सामर्थ्य के अनुसार गिफ्ट देते हैं। मार्केट में नवरात्रि में कन्या को देने के लिए काफी सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। लेकिन हमेशा सोच-समझकर ही कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए। क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन देवी मां से होता है। इसलिए इन चीजों को कंजकों को भूलकर भी कन्या पूजन में नहीं देना चाहिए।