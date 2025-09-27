कंजकों को अष्टमी-नवमी कन्या पूजन में भूलकर भी ना दें ये 6 गिफ्ट आइटम

नवरात्रि के नौ दिनों की दुर्गा पूजा में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का खास महत्व है। कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। जिसमे छोटी उम्र की कन्या को बैठाकर उनके पैरों को धोकर उनकी सेवा और शृंगार किया जाता है। मुंह मीठा कराने के साथ भोजन कराते हैं और सामर्थ्य के अनुसार गिफ्ट देते हैं। मार्केट में नवरात्रि में कन्या को देने के लिए काफी सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। लेकिन हमेशा सोच-समझकर ही कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए। क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन देवी मां से होता है। इसलिए इन चीजों को कंजकों को भूलकर भी कन्या पूजन में नहीं देना चाहिए।
कोई भी नुकीली चीज जिससे छोटी कन्या को चोट लगने का डर हो, उसे गिफ्ट में हरगिज नहीं देना चाहिए। जैसे कांच की चूड़ी, लोहे की नोकवाली क्लिप, चाकू, ब्लेड, रेजर जैसी चीजें बिल्कुल ना दें। (इमेज क्रेडिट-Pintrest)
कंजकों को लोहे की चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। लोहा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है और इससे बनी चीजें गिफ्ट में देने से शनि खराब होता है और जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं। (shutterstock)
कंजकों को भूलकर भी पुरानी, इस्तेमाल में लाई चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। (shutterstock)
इसी तरह से कंजकों को काले रंग के कपड़े वगैरह भी देने से बचना चाहिए। देवी मां का साक्षात रूप में मानकर कन्या पूजन कर रहें तो उन्हें केवल लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी जैसे रंगों के ही कपड़े पहनाएं। (shutterstock)
अगर कन्याओं को केवल आप पैसे दे रहे हैं तो ये भी ठीक नही है। ये केवल औपचारिकता निभाने जैसा लगता है। इसलिए केवल पैसा देने की बजाय कुछ गिफ्ट जरूर दें। (pintrest)
मार्केट में इन दिनों प्लास्टिक के ढेर सारे खिलौने, बर्तन आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्ट से प्लास्टिक को भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन वगैरह कंजकों को पूजन में देने से बचना चाहिए। (इमेज क्रेडिट-Pintrest)