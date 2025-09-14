फॉलो कर रहे ये डाइट प्लान तो संभल जाएं, वेट लॉस नहीं होगा आसान

डाइट से किसी एक तरह के फूड को हटा देना

वेट लॉस डाइट भी ऐसी होना चाहिए जिसे आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें। खास तरह के फूड जैसे रोटी, चावल या फिर किसी और फूड को पूरी तरह से बाहर कर देने पर भले ही आप थोड़े दिन उसे फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद आप फिर से खाने लगेंगे। इसकी बजाय हेल्दी अल्टरनेटिव का होना जरूरी है। जैसे रोटी बंद करने की बजाय गेहूं की रोटी छोड़कर रागी, बाजरा जैसे अनाज की रोटी को शामिल करें। जिससे आपका वेट लॉस भी हो और उस चीज को खाने की क्रेविंग ना रहे।