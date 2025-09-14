फॉलो कर रहे ये डाइट प्लान तो संभल जाएं, वेट लॉस नहीं होगा आसान

वेट लॉस करने की ख्वाहिश तो हर मोटे इंसान में रहती है। लेकिन उसके लिए सही दिशा में प्रयास करना सबको आना भी जरूरी है। अगर आप केवल इस तरह की डाइट को फॉलो करके वजन घटाना चाह रहे तो रुक जाएं। नहीं तो वेट लॉस आसान नहीं होगा।
अगर आप वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा डिटॉक्स वाटर ले रही हैं तो ये गलत है। मॉर्निंग में लिया गया डिटॉक्स वाटर बॉडी के टॉक्सिंस को निकालने में मदद करता है। हर बार खाने के बाद डिटॉक्स वाटर का वेट लॉस पर कोई खास असर नहीं होता।
वेट लॉस डाइट भी ऐसी होना चाहिए जिसे आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें। खास तरह के फूड जैसे रोटी, चावल या फिर किसी और फूड को पूरी तरह से बाहर कर देने पर भले ही आप थोड़े दिन उसे फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद आप फिर से खाने लगेंगे। इसकी बजाय हेल्दी अल्टरनेटिव का होना जरूरी है। जैसे रोटी बंद करने की बजाय गेहूं की रोटी छोड़कर रागी, बाजरा जैसे अनाज की रोटी को शामिल करें। जिससे आपका वेट लॉस भी हो और उस चीज को खाने की क्रेविंग ना रहे।
वेट लॉस के लिए काफी सारे लोग डिनर में सलाद और सूप लेते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा से सिंपल खाना खाते आ रहे तो सलाद और सूप वाला डाइट ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उसकी बजाय आप कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव को फॉलो करें। जिसमे प्रोटीन हो और कार्ब्स की मात्रा कम रहे। जैसे सब्जियों और दाल से बनी खिचड़ी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा।
वजन घटाने के लिए घर के बने खाने को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नही है। बस पोर्शन कंट्रोल के साथ हेल्दी ऑप्शन के साथ फेवरेट फूड को खाएं।
वेट लॉस करने के साथ ही शरीर के इंच लॉस करना भी जरूरी होता है। इसलिए केवल डाइट फॉलो करने से कुछ खास असर नहीं होगा। पूरी तरह से फिट एंड स्लिम होना चाहते हैं तो साथ में एक्सरसाइज भी जरूरी है।
अगर स्नैक्स में आप मुट्ठीभर से ज्यादा नट्स को खा लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस के ड्रीम को कभी पूरा नहीं होने देगा क्योंकि नट्स में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है और जब आप कैलोरी एक साथ स्नैक्स में ही खा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी काउंट को बढ़ा देती है। जिससे वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है।