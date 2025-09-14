6 things indicate you follow wrong diet high chance to not weight loss easily फॉलो कर रहे ये डाइट प्लान तो संभल जाएं, वेट लॉस नहीं होगा आसान
फॉलो कर रहे ये डाइट प्लान तो संभल जाएं, वेट लॉस नहीं होगा आसान

Wrong Diet Plan You Follow For Weight Loss: वेट लॉस का टार्गेट सेट किया है और डाइट प्लान फॉलो कर रहीं। लेकिन डाइट में अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन सेट कर रखे हैं तो वेट लॉस करना आसान नहीं होगा।

AparajitaSun, 14 Sep 2025 05:11 PM
वेट लॉस डाइट

वेट लॉस करने की ख्वाहिश तो हर मोटे इंसान में रहती है। लेकिन उसके लिए सही दिशा में प्रयास करना सबको आना भी जरूरी है। अगर आप केवल इस तरह की डाइट को फॉलो करके वजन घटाना चाह रहे तो रुक जाएं। नहीं तो वेट लॉस आसान नहीं होगा।

खाने के बाद डिटॉक्स वाटर

अगर आप वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा डिटॉक्स वाटर ले रही हैं तो ये गलत है। मॉर्निंग में लिया गया डिटॉक्स वाटर बॉडी के टॉक्सिंस को निकालने में मदद करता है। हर बार खाने के बाद डिटॉक्स वाटर का वेट लॉस पर कोई खास असर नहीं होता।

डाइट से किसी एक तरह के फूड को हटा देना

वेट लॉस डाइट भी ऐसी होना चाहिए जिसे आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें। खास तरह के फूड जैसे रोटी, चावल या फिर किसी और फूड को पूरी तरह से बाहर कर देने पर भले ही आप थोड़े दिन उसे फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद आप फिर से खाने लगेंगे। इसकी बजाय हेल्दी अल्टरनेटिव का होना जरूरी है। जैसे रोटी बंद करने की बजाय गेहूं की रोटी छोड़कर रागी, बाजरा जैसे अनाज की रोटी को शामिल करें। जिससे आपका वेट लॉस भी हो और उस चीज को खाने की क्रेविंग ना रहे।

डिनर में केवल सलाद या सूप

वेट लॉस के लिए काफी सारे लोग डिनर में सलाद और सूप लेते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा से सिंपल खाना खाते आ रहे तो सलाद और सूप वाला डाइट ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उसकी बजाय आप कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव को फॉलो करें। जिसमे प्रोटीन हो और कार्ब्स की मात्रा कम रहे। जैसे सब्जियों और दाल से बनी खिचड़ी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा।

फेवरेट फूड को पूरी तरह छोड़ देना

वजन घटाने के लिए घर के बने खाने को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नही है। बस पोर्शन कंट्रोल के साथ हेल्दी ऑप्शन के साथ फेवरेट फूड को खाएं।

केवल वेट लॉस पर फोकस करना

वेट लॉस करने के साथ ही शरीर के इंच लॉस करना भी जरूरी होता है। इसलिए केवल डाइट फॉलो करने से कुछ खास असर नहीं होगा। पूरी तरह से फिट एंड स्लिम होना चाहते हैं तो साथ में एक्सरसाइज भी जरूरी है।

स्नैक्स में नट्स ऐड करना

अगर स्नैक्स में आप मुट्ठीभर से ज्यादा नट्स को खा लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस के ड्रीम को कभी पूरा नहीं होने देगा क्योंकि नट्स में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है और जब आप कैलोरी एक साथ स्नैक्स में ही खा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी काउंट को बढ़ा देती है। जिससे वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है।

