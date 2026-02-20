होली पर बनाएं आलू के पापड़ की ये 6 वैराइटी, स्वाद ऐसा ही खाते रह जाएंगे

हरी मिर्च वाले पापड़

तीखा और चटपटा खाना पसंद है तो ये हरी मिर्च वाला पापड़ जरूर बना लें। हरी मिर्च को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि इसका पेस्ट नहीं बनाना है केवल दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इसे कूटकर भी तैयार कर सकती हैं। बस आलू के मिक्सचर में ये हरा पेस्ट मिलाएं और अमचूर पाउडर भी डाल दे। इससे स्वाद निखर कर आता है।