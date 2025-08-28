राजमा-चावल खाकर बोर हो चुकी हैं तो बनाएं ये 6 मजेदार डिश, सबको आएगी पसंद

राजमा से बनाएं मजेदार 6 डिशेज

राजमा-चावल परफेक्ट लंच है। जिसे बच्चों से लेकर बड़े खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा राजमा से एक ही डिश बनाती हैं तो बच्चे क्या बड़े भी खाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप राजमा से कुछ नई डिशेज ट्राई कर सकती हैं। जिससे ना केवल स्वाद मिले बल्कि इसमे मौजूद प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मिल सके। तो अगली बार जब राजमा बनाने की सोचें तो इन 6 डिशेज को एक बार जरूर ट्राई करें।