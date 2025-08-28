राजमा-चावल खाकर बोर हो चुकी हैं तो बनाएं ये 6 मजेदार डिश, सबको आएगी पसंद

राजमा-चावल परफेक्ट लंच है। जिसे बच्चों से लेकर बड़े खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा राजमा से एक ही डिश बनाती हैं तो बच्चे क्या बड़े भी खाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप राजमा से कुछ नई डिशेज ट्राई कर सकती हैं। जिससे ना केवल स्वाद मिले बल्कि इसमे मौजूद प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मिल सके। तो अगली बार जब राजमा बनाने की सोचें तो इन 6 डिशेज को एक बार जरूर ट्राई करें।
राजमा में प्रोटीन होता है और ये हेल्दी डिश मानी जाती है। ग्रेवी वाले राजमा बनाकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार राजमा की टिक्की या कटलेट ट्राई करें। उबले राजमा के साथ आलू को मैश कर जरूरी मसाले डालकर प्रोटीन रिच टिक्की तैयार करें। इसे दही और मजेदार क्रीमी सॉस के साथ सर्व करें।
राजमा की ग्रेवी को रेगुलर स्टाइल में ना बनाकर क्रीम और कसूरी मेथी के साथ सीजन करें। साथ ही चावल की बजाय इन्हें लच्छेदार पराठों के साथ सर्व करें।
सिंपल सलाद की बजाय राजमा सलाद बनाकर देखें। राजमा को उबाल लें और फिर इसमे प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया डालें। साथ ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर मिक्स करें। प्रोटीन रिच ये सलाद बाउल हर किसी को पसंद आएगा।
राजमा को उबालकर इसमे जरूरी भुने मसाले , प्याज, धनिया डालकर मिक्स करें और भुने बेसन के साथ मिलाकर रोस्ट कटलेट बनाएं। फिर इसे रोटी में सॉस, मेयोनीज लगाकर राजमा के कटलेट को रखकर लपेट दें और तवे पर हल्का सा सेंक दें। मजेदार रैप तैयार हो जाएगा।
राजमा को उबालकर बिल्कुल ब्लेंड कर लें। अब पैन में बटर गर्म कर लहसुन,अदरक डालें और साथ ही प्याज को सुनहरा कर लें। अब राजमा की प्यूरी के साथ कुछ साबुत उबले राजमा भी मिला दें। पानी डालकर उबालें और काली मिर्च और नमक के साथ टेस्ट दें। तैयार है मजेदार हेल्दी राजमा सूप।
पुलाव खाना पसंद है तो क्विक लंच बॉक्स में राजमा पुलाव बनाएं। कुकर में घी डालें र प्याज, इलायची, दालचीनी, लौंग को भून लें। फिर राजमा उबले हुए डालें। साथ ही चावल के साथ पानी डालकर पका लें। तैयार है मजेदार टेस्टी राजमा पुलाव।