बच्चों की डाइट में आलू की बजाय शकरकंद ऐड करना है तो उन्हें खिलाएं ये टेस्टी डिशेज

Sweet Potato Recipe: बच्चे को आलू बहुत पसंद लेकिन उसे कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस खिलाना चाहती हैं तो आलू को शकरकंद से रिप्लेस करें। शुरुआत के कुछ दिनों में उसे ये मजेदार शकरकंद से बनी डिशेज खिलाएं। जिसे बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे।

Sat, 22 Nov 2025
स्वीटपोटैटो से बनी डिशेज

बच्चे आलू खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आलू में न्यूट्रिशन कम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में उन्हें हेल्दी आल्टरनेटिव की तरफ कैसे ले जाएं। ये बड़ा सवाल होता है, इससे निपटने के लिए शकरकंद को यूज करें। शकरकंद में सॉल्यूएबल फाइबर के साथ ही स्टार्च की मात्रा कम होती है और न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा। बच्चा जब आलू से बने डिशेज की डिमांड करे तो उसे आलू की बजाय शकरकंद से बनाकर दें। जैसे ये शकरकंद से बनने वाली मजेदार डिशेज। जिन्हें बच्चे क्या बड़े भी खूब मन लगाकर खाते हैं।

स्वीट पोटैटो टिक्की

बच्चे को टिफिन में शकरकंद से बनी टिक्की दें। शकरकंद के साथ गाजर और मटर को मैश कर ब्रेडक्रम्ब्स के साथ बनाएं। ये टिक्की स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है और बच्चे का पेट भी भरेगी।

शकरकंद से बने टेस्टी डिप

बच्चे क्रीमी डिप को किसी भी चिप्स या नाचोज के साथ खाना पसंद करते हैं। तो उन्हें शकरकंद से बना क्रीमी हमस दें। शकरकंद के साथ थोड़े से उबले सफेद चने मिक्स करें और नींबू का रस, नमक और तिल डालकर रेडी करें। ये क्रीमी हमस बच्चों को जरूर पसंद आएगा।

शकरकंद का पराठा

आलू की बजाय बच्चों को शकरकंद स्टफ्ड पराठा बनाकर खिलाएं। इसका मीठा स्वाद मसालों के साथ मिलाकर टेस्टी लगेगा और बच्चा चाव से खाएगा।

स्वीट पोटैटो फ्राईज

फ्रेंच फ्राईज की बजाय शाम के स्नैक्स में बच्चे को शकरकंद फ्राई करके खाने को दें। या एयरफ्रायर में रोस्ट करें। इसे आप शकरकंद से बनी क्रीमी डिप के साथ सर्व करें।

शकरकंद डोसा या उत्तपम

स्वीटपोटैटो को मैश कर इसे दही के साथ फेंट दें। साथ में सूजी डालें और मिक्स करें। इस बैटर से आप डोसा या उत्तपम तैयार कर सकती हैं।

स्वीट पोटैटो पैनकेक

शकरकंद को पकाकर मैश करें और साथ में गेहूं का आटा, दही, नमक चुटकीभर, बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें। बैटर तैयार करें और इसमे सब्जियां डालें। अब छोटे-छोटे पैनकेक बनाएं। ये पैनकेक बच्चों को जरूर पसंद आएंगे।

