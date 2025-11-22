बच्चों की डाइट में आलू की बजाय शकरकंद ऐड करना है तो उन्हें खिलाएं ये टेस्टी डिशेज

स्वीटपोटैटो से बनी डिशेज

बच्चे आलू खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आलू में न्यूट्रिशन कम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में उन्हें हेल्दी आल्टरनेटिव की तरफ कैसे ले जाएं। ये बड़ा सवाल होता है, इससे निपटने के लिए शकरकंद को यूज करें। शकरकंद में सॉल्यूएबल फाइबर के साथ ही स्टार्च की मात्रा कम होती है और न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा। बच्चा जब आलू से बने डिशेज की डिमांड करे तो उसे आलू की बजाय शकरकंद से बनाकर दें। जैसे ये शकरकंद से बनने वाली मजेदार डिशेज। जिन्हें बच्चे क्या बड़े भी खूब मन लगाकर खाते हैं।