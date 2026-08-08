सावन में साड़ी खरीदने से पहले सेव कर लें ब्लाउज नेकलाइन की ये 6 डिजाइन

7 ब्लाउज फ्रंट नेकलाइन

सावन के महीने में तीज-त्योहार के मौके पर लेडीज साड़ी जरूर खऱीदती हैं। लेकिन इन नई साड़ियों के वहीं पुराने डिजाइन ब्लाउज बनवाने से पहले ही ये फ्रंट नेकलाइन की डिजाइन को सेव करके रख लें। जिसे टेलर भईया को दिखाकर आप ब्लाउज में बिल्कुल नई और हटके डिजाइन को सिलवा सकें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)