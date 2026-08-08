सावन में साड़ी खरीदने से पहले सेव कर लें ब्लाउज नेकलाइन की ये 6 डिजाइन

सावन के महीने में तीज-त्योहार के मौके पर लेडीज साड़ी जरूर खऱीदती हैं। लेकिन इन नई साड़ियों के वहीं पुराने डिजाइन ब्लाउज बनवाने से पहले ही ये फ्रंट नेकलाइन की डिजाइन को सेव करके रख लें। जिसे टेलर भईया को दिखाकर आप ब्लाउज में बिल्कुल नई और हटके डिजाइन को सिलवा सकें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)
स्वीटहार्ट नेकलाइन तो कई ब्लाउज में बनवाई होगी लेकिन ये नेकलाइन अब पुरानी हो चुकी हैं। अब ब्लाउज में इस तरह के थोड़े ज्यादा कर्व वाले नेकलाइन को स्टिच करवाएं। ये सुंदर दिखेंगे।
ब्लाउज की नेकलाइन पर पान के पत्ते की नेकलाइन स्टिच करवाएं और साथ में हेमलाइन पर मैचिंग बॉर्डर को सिलवाएं। इससे साड़ी के बॉर्डर को अट्रैक्टिव तरीके से ब्लाउज में अटैच कराने की डिजाइन मिलेगी।
अगर आप वर्किंग वुमन हैं या फिर क्लासी लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो मेंडरिन कॉलर वाले ब्लाउज स्टिच करवाएं। साथ में स्लीवलेस पैटर्न हो तो आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
स्लीवलेस ब्लाउज में ऐसे कोट कॉलर काफी स्मार्ट लुक क्रिएट करेंगे। थोड़े हैवी फैब्रिक के साथ इस तरह के ब्लाउज की डिजाइन परफेक्ट लुक मिलेगी।
ब्लाउज की डिजाइन थोड़ी हटके बनवानी है तो इस तरह के अट्रैक्टिव नेकलाइन को स्टिच करवाएं। साथ में शोल्डर तक स्लीव डिजाइन इसे डिजाइनर लुक देगा।
ब्लाउज की चौकोर नेकलाइन तो सिंपल डिजाइन है लेकिन इस पर थोड़े से जालीदर पैटर्न स्टिच करवा लेंगी तो ये थोड़ा डिजाइन लुक देगा। जैसे कि इस ब्लाउज की नेकलाइन डिजाइन।