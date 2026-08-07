हरी चूड़ी को इन रंगों के साथ मिलाकर बनाएं सुंदर सेट, यहां देखें 6 डिजाइन

सावन में हरे रंग की चूड़ी तो खरीदकर पहन ली। लेकिन क्या पूरे 30 दिन यहीं पहने रहेंगी। तीज-त्योहार, सोमवार की पूजा में हटके ट्राई करना है तो इन्हें पहले से रखीं इन चूड़ियों के साथ मिलाकर पहनें। सबसे सुंदर लुक मिलेगा। जैसे इस फोटो में लाइट ग्रीन चूड़ी को पीले रंग की चूड़ी के साथ मैच कर पहना गया है जो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
पीले और हरे रंग का कॉम्बिनेशन तो खूबसूरत लगता ही है तो क्यों ना चूड़ी ट्राई की जाए। पीले रंग की चूड़ी के साथ बीच में थोड़ी सी डार्क ग्रीन चूड़ी और साथ में साइड में मोतियों वाले कंगन खूबसूरत दिख रहे हैं।
पीली और हरे रंग की चूड़ी का एक और कॉम्बिनेशन। सिंपल ग्लास बैंगल में पीले और हरे रंग को मिलाकर सेट बनाएं, कलाईयों पर ये चूड़ी का सेट सुंदर दिखेगा।
गुलाबी रंग की कुंदन वाली चूड़ियों को हरे रंग की कुंदन वाली चूड़ी के साथ मैच करके पहनें। ये कॉम्बिनेशन कलाईयों को सुंदर दिखाएगा।
अक्सर लाइट ग्रीन कलर की चूड़ी को सब अवॉएड करते हैं लेकिन इस तरह से डार्क ग्रीन के साथ मिलाकर सेट बनाएंगी तो ये चूड़ियां देखकर सब पूछेंगे कहां से बनवाया चूड़ी का सेट। प्लेन ग्रीन चूड़ी पहनने का आइडिया छोड़ इस तरह से मिक्स एंड मैच करें। सारी लेडीज जरूर पलटकर देखेगी।
लाल-हरी चूड़ी का पेयर एवरग्रीन है। प्लेन हरी चूड़ियां पहनना पसंद नहीं तो साथ में लाल रंग मिलाकर पहनें। सिंपल कांच वाली कुटी चूड़ियों का ये कॉम्बिनेशन भी हाथों पर सुंदर दिखेगा।
ग्रीन एंड गोल्डन चूड़ी का पेयर बनाएं। तीज के मौके पर रेडी होना है तो ड्रेसिंग में रखी क्रीम कलर की चूड़ी को लेकर ग्रीन और गोल्ड कलर की चूड़ी के साथ मैच करें। ये चूड़ी का सेट नाजुक कलाईयों पर सुंदर दिखेगा।