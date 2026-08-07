हरी चूड़ी को इन रंगों के साथ मिलाकर बनाएं सुंदर सेट, यहां देखें 6 डिजाइन

ग्रीन बेंगल सेट

सावन में हरे रंग की चूड़ी तो खरीदकर पहन ली। लेकिन क्या पूरे 30 दिन यहीं पहने रहेंगी। तीज-त्योहार, सोमवार की पूजा में हटके ट्राई करना है तो इन्हें पहले से रखीं इन चूड़ियों के साथ मिलाकर पहनें। सबसे सुंदर लुक मिलेगा। जैसे इस फोटो में लाइट ग्रीन चूड़ी को पीले रंग की चूड़ी के साथ मैच कर पहना गया है जो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)