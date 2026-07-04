व्हाइट साड़ी के साथ खूब जंचते हैं इन रंगों के ब्लाउज, बदल देंगे पूरा लुक

सफेद रंग की साड़ियों को वेडिंग फंक्शन में पहनना काफी सारी लेडीज को बोरिंग लगता है। लेकिन आप व्हाइट साड़ियों को इन कलरफुल ब्लाउज के साथ मैच करें, वेडिंग पार्टी में बस आप पर ही निगाहें होगीं। आइवरी, गोल्डन टच लिए साड़ियों के साथ इन कलरों के ब्लाउज खूब पसंद किए जाते हैं।
आइवरी शेड की साड़ी में ग्लैमर का तड़का लगाना है तो साथ में ब्लैक कलर के ब्लाउज को मैच करें। जाह्नवी कपूर की इस साड़ी में हल्का गोल्डन टच है, जिसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव दिख रहा है। ( इमेज- इंस्टाग्राम)
ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है और ब्राइडल के ऊपर हमेशा जंचता है। अगर आप वेडिंग सीजन में ट्रेडिशनल लुक विद मॉडर्न ट्विस्ट क्रिएट करना चाहती हैं तो आइवरी शेड के साथ रेड कलर मैच करें।
अगर आप पूरी भीड़ में हटकर दिखना चाहती हैं तो सफेद या क्रीम कलर की साड़ियों के साथ ग्रीन कलर के ब्लाउज भी काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे। यहां पर रश्मिका ने सफेद कुर्ते के साथ लंबे खाड़ा दुपट्टा कैरी किया, आप ऐसे हरे रंग के ब्लाउज को पहनकर देखें।
क्रीम या आइवरी शेड की साड़ी के साथ सान्या मल्होत्रा का ये पर्पल ब्रोकेड ब्लाउज भी अट्रैक्टिव है। इस तरह की साड़ी के साथ ब्लाउज का ये कलर काफी खूबसूरत लुक दे रहा है।
व्हाइट कलर की साड़ी को वेडिंग फंक्शन के लिए बोरिंग समझती हैं तो जरा सोनम बाजवा के ये लुक को देख लें। हैवी एंब्रायडरी वाली कलरफुल पैटर्न से सजी ये साड़ी कितनी खूबसूरत है और इस सफेद और कलरफुल फूलों वाली साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज को पेयर किया गया है।
पेस्टल शेड में सॉफ्ट एंड फेमिनिन लुक क्रिएट करना है तो व्हाइट एंड आइवरी शेड के साथ पिंक ब्लाउज काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो इस वेडिंग सीजन में व्हाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन शानदार दिखेगा। ( सभी इमेज साभार- इंस्टाग्राम)