व्हाइट साड़ी के साथ खूब जंचते हैं इन रंगों के ब्लाउज, बदल देंगे पूरा लुक

6 कलर कॉम्बिनेशन ब्लाउज फॉर वेडिंग फंक्शन

सफेद रंग की साड़ियों को वेडिंग फंक्शन में पहनना काफी सारी लेडीज को बोरिंग लगता है। लेकिन आप व्हाइट साड़ियों को इन कलरफुल ब्लाउज के साथ मैच करें, वेडिंग पार्टी में बस आप पर ही निगाहें होगीं। आइवरी, गोल्डन टच लिए साड़ियों के साथ इन कलरों के ब्लाउज खूब पसंद किए जाते हैं।