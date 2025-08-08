6 satvik tasty and healthy dishes for rakshabandhan 2025 shubh satvik food menu without onion garlic list रक्षाबंधन के खाने में बनाएं ये 6 पारंपरिक चीजें, पूड़ियां बनाने में ध्यान रखें ये खास बात, दूर होगी नेगेटिविटी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलरक्षाबंधन के खाने में बनाएं ये 6 पारंपरिक चीजें, पूड़ियां बनाने में ध्यान रखें ये खास बात, दूर होगी नेगेटिविटी

रक्षाबंधन के खाने में बनाएं ये 6 पारंपरिक चीजें, पूड़ियां बनाने में ध्यान रखें ये खास बात, दूर होगी नेगेटिविटी

त्योहारों पर खाना सात्विक, शुद्ध और टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी हो तो क्या बात है। आपने अब तक रक्षाबंधन का मेन्यू ना डिसाइड किया हो तो यहां सिंपल थाली आइडिया पर नजर डाल सकते हैं।

Kajal SharmaFri, 8 Aug 2025 01:49 PM
1/7

प्लान करें शुद्ध और शुभ मेन्यू

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का त्योहार है और कोई भी फेस्टिवल खाने के बिना अधूरा ही होता है। अगर आप रक्षाबंधन का मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपको खाना ऐसा बनाना है जो शुद्ध हो, पौष्टिकता से भरपूर हो, परंपराओं में फिट बैठता हो और सकारात्मक ऊर्जा दे तो क्या ही कहने। यहां 6 चीजें हैं जिन्हें आप मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।

2/7

टमाटर आलू की सब्जी

त्योहार का खाना सात्विक बनता है तो ज्यादातर लोग इसमें प्याज-लहसुन नहीं डालते। बिना प्याज के आप टेस्टी खाना बना सकती हैं। आलू-टमाटर की सब्जी रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट है। इसके लिए आलू उबाल लें। घी में हींग-जीरे का तड़का लगाएं। इसमें सिंपल बेसिक मसाले डालें। आलू डालें और टमाटर प्योरी बनाकर डाल दें। इसे अच्छी तरह पकाकर इसमें धनिया और कसूरी मेथी डाल लें।

3/7

कद्दू की सब्जी

आयुर्वेद और साइंस में कद्दू को पौष्टिक सब्जी माना जाता है। वहीं भारतीय परंपरा में कद्दू की सब्जी शुभ मौकों पर बनती है। कद्दू को बिना छीलकर बनाएं तो और भी टेस्टी बनता है। इसे काटकर मेथी और जीरे से छौंकते हैं। बेसिक मसालों के साथ काला, नमक, खटाई और थोड़ी सी चीनी डालें।

4/7

घी की पूड़ी

अगर आप पूड़ियां बना रहे हैं और संभव है तो घी में बनाएं। रिफाइंड सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। वहीं घी का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर भगाता है। इसलिए त्योहारों पर पूड़ी या कचौड़ी घी में तल सकते हैं।

5/7

रायता

त्योहार में अगर पूड़ी और सब्जी है तो रायता होना मस्ट है। रायता आप धनिया, खीरे या लौकी का बना सकते हैं। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें पिसा भुना जीरा और काला नमक जरूर डालें। अगर कुछ अलग खाना चाहते हैं तो भुट्टे को गैस में भूनकर दही में डाल लें। इसमें काला नमक, काली मिर्च, भुना जीरा मिला लें और कटा धनिया डालें।

6/7

सलाद

खाने के साथ सलाद इसका स्वाद बढ़ा देगा और फाइबर भी देगा। इस मौसम में खीरा आ रहा है तो खीरे और टमाटर का सलाद बना लें। आप इसमें सफेद तिल, मूंगफली के दाने भी मिला सकते हैं।

7/7

खीर

रक्षाबंधन पर वैसे तो मिठाइयां आती हैं। आप घर पर खीर भी बना सकते हैं इससे आपके खाने की थाली कम्प्लीट हो जाएगी। खीर चावल या सेवईं की बनाएं। इसमें ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करके डालें और केसर है तो इसकी रंगत अच्छी हो जाएगी। आप चावल और सेवईं नहीं खाना चाहते तो मखाने की खीर बनाएं ये हेल्दी ऑप्शन है।

Raksha Bandhan