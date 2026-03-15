बेड का सिरहाना बदल देता है पूरे रूम का लुक, यहां देखिए 6+ लेटेस्ट डिजाइन

पूरे घर में बेडरूम ही एक ऐसी जगह होती है जो पर्सनल स्पेस होती है। ऐसे में इसका सुंदर और व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर मानसिक शांति पर होता है। बेडरूम को सुंदर बनाने के लिए बेड सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। यहां हम बेड सिरहाने के कुछ ऐसे डिजाइन लेकर आए हैं जो रूम के लुक को पूरी तरह से इंहेंस कर सकते हैं। देखिए, सुंदर डिजाइंस-
रूम में आकर अगर राजा-रानी वाला फील चाहते हैं तो बेड के साथ इस तरह के सिरहाने को चुनें। रॉयल बेडरूम लुक के लिए ये बेस्ट रहेगा।
अगर आप लो राइज बेड पसंद करते हैं तो सिरहाने के लिए इस तरह का एस्थेटिक डिजाइन सबसे बढ़िया है।
छोटे बेडरूम के लिए ये सिरहाना सबसे बेस्ट है। इस तरह के बेड के लिए आपको ऐसा फ्रेम कटआउट तैयार करवाना होगा।
फैंसी रूम के लिए इस तरह का सिरहाना सबसे बढ़िया है। इसमें लगी लाइट सिरहाने को बेहद स्टाइलिश लुक दे सकती है।
लकड़ी वाले सिरहाने का डिजाइन कभी पुराने नहीं हो सकता। इस तरह के हेडबॉर्ड को आप क्लासी थीम वाले रूम के लिए चुन सकते हैं।
कुशनिंग वाला ये सिरहाना आपके बेड साइड वाले कॉर्नर को फैंसी लुक दे सकता है। सजावट के लिए आप फोटो में दिए तरीके को अपनाएं।
इस तरह के सिरहाने का डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इस हेडबॉर्ड को आप अपने रूम में लगवा सकते हैं। ऐसे कुशनिंग वाले सिरहाने दिखने में काफी अच्छे लगते हैं।