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भारत की 6 खूबसूरत लोकेशन जहां पहुंचकर लगता है आ गए विदेश

Indian Destination: भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी विदेशी जमीं पर आ गए हों। इंग्लैंड से लेकर स्विट्जरलैंड और चांद की धरती का एहसास कराती हैं ये खूबसूरत जगहें, आप भी जान लें… 

AparajitaMay 22, 2026 09:01 pm IST
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विदेशी धरती सा एहसास देती इंडिया की &nbsp;ये जगहें

इंडिया में आपको वो सारे नजारे और लोकेशन मिल जाएंगी जिसके लिए लोग विदेश भागते हैं। नदी, पहाड़,झरने और प्रकृति के कुछ ऐसे अद्भुत सीन, जो ज्यादातर विदेशों में ही देखने को मिलते हैं। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी विदेशी धरती पर आ गए हैं। कश्मीर की तुलना तो स्विट्जरलैंड से होती है ये सभी जानते हैं लेकिन और भी कई प्लेसेज हैं जिन्हें देखकर आप फ्रांस से लेकर स्कॉटलैंड की फील ले सकेंगे।

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कुर्ग

कर्नाटक का कुर्ग हिल स्टेशन वो जगह है जिसे देखने के बाद अक्सर लोग इसकी तुलना स्कॉटलैंड से कर देते हैं। हरे-भरे पहाड़,वाटरफॉल्स, कॉफी के बाग ये सबकुछ इस जगह पर देखने को मिल जाती है। तो बिना महंगे विदेशी टूर पैकेज के आपको स्कॉटलैंड जैसे नजारे मिल जाएंगे।

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पुड्डुचेरी

पुड्डुचेरी पहुंचकर आपको ऐसा फील होगा कि आप फ्रेंच सिटी में आ गए हैं। काफी सारे लोग तो इंडिया का पेरिस बुलाते हैं। यहां पर फ्रेंच स्टाइल में बने घर और फ्रेंच कैफे ही नहीं है बल्कि फ्रेंच कैफे साइनबोर्ड भी दिख जाएंगे। यहां के लोग आपको आसानी से फ्रेंच लैंग्वेज बोलते दिख जाएंगे। जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फ्रांस जाने की जरूरत ही नहीं।

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खज्जर

हिमाचल प्रदेश का छोटा सा हिल स्टेशन जो आपके स्विट्जरलैंड जाने के सपने को पूरा कर सकता है और आपकी जेब पर बजट का बोझ नहीं पड़ेगा। पाइन के घने जंगल और हरी घास से सजे पहाड़ अजब सा सुकून देते हैं। आपको बता दें कि 1992 में स्विस एम्बेस्डर ने खुद इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया था।

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स्पिती वैली

स्पिती वैली का नाम तो बहुत सुना होगा कई लोग यहां गए भी होंगे लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस जगह की तुलना मंगोलिया से होती है। चांद की धरती जैसी वीरानी इस जगह पर बौद्ध मोनेस्ट्री, स्तूप और काफी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा।

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मुन्नार

केरल के मुन्नार की तुलना स्विस आल्प्स से की जाती है। यहां पर ग्री टी के सुंदर बागान और हवाओं में चाय की खुशबू के साथ ही सुंदर नेचर के नजारे हैं। बगैर वीजा और पासपोर्ट के हनीमून की बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए ये जगह अभी भी टॉप पर बनी है। जहां पहुंचकर आपको विदेशी ट्रिप की याद बिल्कुल नहीं आएगी।

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ऊटी

तमिलनाडु का ऊटी इंग्लैंड के किसी हिल स्टेशन जैसा दिखता है। यहां पर गर्मियों में फैमिली वेकेशन की बहार रहती है। यहां पर बना बोटैनिकल गार्डन लंदन के की गार्डन सा फील देता है। वहीं यहां का फॉगी क्लाइमेट और नीलगिरी पहाड़ों की चोटियां काफी रिच फीलिंग देती है। जो बगैर ज्यादा पैसे खर्च किए आपको इंग्लैड के किसी हिल स्टेशन जाने जैसी फीलिंग देंगे।

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