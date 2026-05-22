भारत की 6 खूबसूरत लोकेशन जहां पहुंचकर लगता है आ गए विदेश

विदेशी धरती सा एहसास देती इंडिया की ये जगहें

इंडिया में आपको वो सारे नजारे और लोकेशन मिल जाएंगी जिसके लिए लोग विदेश भागते हैं। नदी, पहाड़,झरने और प्रकृति के कुछ ऐसे अद्भुत सीन, जो ज्यादातर विदेशों में ही देखने को मिलते हैं। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी विदेशी धरती पर आ गए हैं। कश्मीर की तुलना तो स्विट्जरलैंड से होती है ये सभी जानते हैं लेकिन और भी कई प्लेसेज हैं जिन्हें देखकर आप फ्रांस से लेकर स्कॉटलैंड की फील ले सकेंगे।