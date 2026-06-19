मात्र 15 मिनट में बन जाती है पनीर से ये 6 मजेदार डिश, आप भी नोट कर लें

पनीर ज्यादातर वेजिटेरियन की पहली पसंद होती है। वहीं ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। अब घरवाले अगर हर दिन पनीर की डिमांड करने लगें और आप कम वक्त में कुछ टेस्टी और चटपटा बनाना चाहती हैं तो ये 6 तरह की डिश को ट्राई करें। पनीर अगर फ्रिज में तो टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आप टिफिन, लंच से लेकर स्नैक्स के लिए कुछ हेल्दी डिश तैयार कर सकती हैं।
पनीर भुर्जी सब्जियों की सबसे आसान वैराइटी है। जिसे आम घरेलू महिला मात्र 15 मिनट में रेडी कर सकती है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च के साथ बनी पनीर भुर्जी पराठे, बन, कुलचे सबके साथ टेस्टी लगती है।
घर में अगर हेल्दी खाने की फरमाइश होती है तो आप पनीर सलाद बनाकर रेडी कर दें। फ्रेश ब्रोकली, बींस और कैप्सिकम के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन टेस्टी लगता है और 15 मिनट में बनकर भी रेडी हो जाता है।
स्नैक्स में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन है तो पनीर को हल्का सा बटर में रोस्ट कर ऊपर से नमक और काली मिर्च का फ्लेवर दें। ये रेसिपी सबसे आसान है, पेट भरती है और खाने में मजेदार लगती है।
अगर आपने पनीर को पहले से ही मैरिनेट करके रखा है तो गैस पर ग्रिल तवा चढ़ाएं और मात्र 15 मिनट में टेस्टी पनीर टिक्का बनकर रेडी हो जाएगा। एक बार ये डिश घर पर जरूर ट्राई करें।
पनीर रैप बनाना भी बहुत आसान है। पनीर को पीसेज में कट करें और इसमे चिली और टोमैटो सॉस डालकर मिक्स करें। बस कुछ कैप्सिकम को टॉस करें और पराठे या रोटी में रखकर रैप करें। तैयार है लंच में देने के लिए पनीर रैप।
पनीर को क्रश करें और उसमे चाट मसाला, बारीक कटा प्याज और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्सचर तैयार करें। ब्रेड पर चटनी और पनीर की फिलिंग रखकर सैंडविच बनाएं। ये रेसिपी भी सबसे आसान है और 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है।