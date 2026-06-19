मात्र 15 मिनट में बन जाती है पनीर से ये 6 मजेदार डिश, आप भी नोट कर लें

15 मिनट में बनाएं पनीर से मजेदार 6 डिशेज

पनीर ज्यादातर वेजिटेरियन की पहली पसंद होती है। वहीं ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। अब घरवाले अगर हर दिन पनीर की डिमांड करने लगें और आप कम वक्त में कुछ टेस्टी और चटपटा बनाना चाहती हैं तो ये 6 तरह की डिश को ट्राई करें। पनीर अगर फ्रिज में तो टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आप टिफिन, लंच से लेकर स्नैक्स के लिए कुछ हेल्दी डिश तैयार कर सकती हैं।