तुलसी विवाह पर बनाएं सबसे सुंदर रंगोली, डिजाइन हैं एकदम नए और यूनिक

तुलसी रंगोली डिजाइन

तुलसी विवाह एक पवित्र और शुभ त्योहार है। इसमें तुलसी के पौधे का विवाह करवाया जाता है। इस दिन हिंदू घरों में तुलसी के पौधों को चुनरी, बिंदी और चूड़ी के साथ सजाया जाता है। इस त्योहार पर आप तुलसी विवाह से जुड़े रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। किसी भी त्योहार पर रंगोली बनाने को शुभ माना जाता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ बहुत सुंदर रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, देखिए-