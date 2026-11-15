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तुलसी विवाह पर बनाएं सबसे सुंदर रंगोली, डिजाइन हैं एकदम नए और यूनिक

तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ त्योहार है। इस दिन घर में रंगोली बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में यहां हम तुलसी विवाह के लिए स्पेशल रंगोली डिजाइन जो घर के द्वार पर काफी सुंदर दिखेंगे। 

Avantika JainNov 15, 2026 11:27 pm IST
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तुलसी रंगोली डिजाइन

तुलसी विवाह एक पवित्र और शुभ त्योहार है। इसमें तुलसी के पौधे का विवाह करवाया जाता है। इस दिन हिंदू घरों में तुलसी के पौधों को चुनरी, बिंदी और चूड़ी के साथ सजाया जाता है। इस त्योहार पर आप तुलसी विवाह से जुड़े रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। किसी भी त्योहार पर रंगोली बनाने को शुभ माना जाता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ बहुत सुंदर रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, देखिए-

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शुभ विवाह वाला रंगोली डिजाइन

चावल को दो रंगों में रंगने के बाद आप इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। ये दिखने में काफी सुंदर लगता है। इसे आसानी से भी बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts

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तुलसी विवाह के लिए सुंदर रंगोली

रंगोली में तुलसी का पौधा बनाएं और साथ में एक दीपक भी बनाएं। इसमें पौधे के साइड में एक सर्कल बनाएं और फिर उसमें तुलसी विवाह लिख दें। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts

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तुलसी औक श्रीकृष्ण वाली रंगोली

रंगोली बनाने में महारथी हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनाएं। सर्कल शेप में बड़ी सफाई से बना तुलसी का पौधा और श्री कृष्ण का स्वरूप काफई सुंदर लग रहा है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts

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तुलसी विवाह के लिए सुंदर रंगोली डिजाइन

तुलसी विवाह के लिए ये एक बेहतरीन रंगोली डिजाइन है। इसमें ओम और तुलसी का पौधा बना है। ये दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts

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चरण वाली रंगोली डिजाइन

घर के दरवाजे पर इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। ये काफी सुंदर है और इस डिजाइन की खासियत है रंगोली में बने चरण। फोटो क्रेडिट- rangolibyjyotirathod

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बॉर्डर वाली रंगोली डिजाइन

दरवाजे पर रंगोली बना रहे हैं तो इस तरह के रंगोली को बनाएं। ये बॉर्डर डिजाइन वाली रंगोली है जिसे आसानी से बना सकते हैं। फोट क्रेडिट- deepalibramhankar

Rangoli Photo Rangoli Design
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