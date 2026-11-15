तुलसी विवाह पर बनाएं सबसे सुंदर रंगोली, डिजाइन हैं एकदम नए और यूनिक

तुलसी विवाह एक पवित्र और शुभ त्योहार है। इसमें तुलसी के पौधे का विवाह करवाया जाता है। इस दिन हिंदू घरों में तुलसी के पौधों को चुनरी, बिंदी और चूड़ी के साथ सजाया जाता है। इस त्योहार पर आप तुलसी विवाह से जुड़े रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। किसी भी त्योहार पर रंगोली बनाने को शुभ माना जाता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ बहुत सुंदर रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, देखिए-
चावल को दो रंगों में रंगने के बाद आप इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। ये दिखने में काफी सुंदर लगता है। इसे आसानी से भी बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts
रंगोली में तुलसी का पौधा बनाएं और साथ में एक दीपक भी बनाएं। इसमें पौधे के साइड में एक सर्कल बनाएं और फिर उसमें तुलसी विवाह लिख दें। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts
रंगोली बनाने में महारथी हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनाएं। सर्कल शेप में बड़ी सफाई से बना तुलसी का पौधा और श्री कृष्ण का स्वरूप काफई सुंदर लग रहा है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts
तुलसी विवाह के लिए ये एक बेहतरीन रंगोली डिजाइन है। इसमें ओम और तुलसी का पौधा बना है। ये दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts
घर के दरवाजे पर इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। ये काफी सुंदर है और इस डिजाइन की खासियत है रंगोली में बने चरण। फोटो क्रेडिट- rangolibyjyotirathod
दरवाजे पर रंगोली बना रहे हैं तो इस तरह के रंगोली को बनाएं। ये बॉर्डर डिजाइन वाली रंगोली है जिसे आसानी से बना सकते हैं। फोट क्रेडिट- deepalibramhankar