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प्लस साइज हैं तो फैशनेबल दिखने के लिए इन चीजों को जरूर रखें पास

प्लस साइज गर्ल हैं तो क्लासी और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनी वॉर्डरोब में ये 6 तरह की चीजों को जरूर रखें। इनकी मदद से आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के फैशनेबल दिखेंगी।

AparajitaJun 12, 2026 09:13 pm IST
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चबी गर्ल पास रखें ये चीजें

चबी गर्ल अक्सर खुद के लुक को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहती। उन्हें लगता है कि वो मोटी हैं इसलिए स्टाइलिश नहीं दिखेंगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो अपने पास कपड़ों की ये वैराइटी जरूर पास रखें। इन कपड़ों से आप ना केवल अपने कर्वी फिगर को ज्यादा खूबसूरती से फ्लांट कर पाएंगी बल्कि और भी ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगी। (सभी इमेज- Pintrest)

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वर्टिकल स्ट्राइप कुर्ती विद पैंट्स

अपनी वॉर्डरोब में ऐसी कुर्ती और पैंट्स के सेट को जरूर रखें जिस पर सीधी लाइनें बनी हों। इस तरह की डिजाइन आपको बिना एफर्ट स्लिम दिखाने में मदद करती हैं और आप ज्यादा स्मार्ट लगती हो।

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हाई वेस्ट जींस

हाई वेस्ट रेगुलर फिट जींस और फ्लैट फ्रंट ट्राउजर ही खरीदें। ये आपके बॉटम एरिया को ज्यादा सही अनुपात में दिखाएंगे। जिसमे आप लंबा और क्लासी लुक देख पाएंगी खुद का।

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वी नेकलाइन

वी नेकलाइन वाले टॉप्स खासतौर पर डार्क कलर के इंस्टेंटली पतला दिखाएंगे। खासतौर पर जिसकी स्लीव फुल हो और वो ब्लैक, बरगंडी, ऑलिव जैसे गहरे रंग के हों।

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मिड लेंथ ए लाइन ड्रेसेज

अगर आप ड्रेसेज पहनना चाहती हैं तो हमेशा मिडी लेंथ वाली ड्रेसेज और ए लाइन खरीदें। या फिर ऐसी ड्रेसेज जिसकी बेल्ट सेम कलर की हो। जिससे आपके बॉडी पार्ट अलग ना दिखें।

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लांग शर्ट या श्रग

वर्टिकल लुक क्रिएट करने के लिए लांग शर्ट या श्रग को लेयरिंग के लिए जरूर रखें। इससे आपका लुक एकदम से क्लासी और स्लिम दिखने लगेगा।

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एसिमेट्रिकल कुर्ते

अगर कुर्ते बनवा रहीं तो एसिमेट्रिकल डिजाइन वाले कुर्ते भी स्टिच करवा सकती हैं या ड्रेसेज भी पहन सकती हैं। इससे आपका लुक ज्यादा क्लासी और परफेक्ट दिखेगा।

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