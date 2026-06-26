बारिश में दाल-चावल से लेकर कॉफी को खराब होने से बचाने के 6 हैक

बारिश के मौसम में किचन में रखें खानेपीने के सामान अक्सर खराब हो जाते हैं। सीलन और नमी की वजह से कीड़े लगने लगते हैं। दाल, राजमा, छोले से लेकर कॉफी, चीनी, बिस्कुट सारी चीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बारिश का मौसम शुरू होते ही किचन के सामान में इन चीजों को डाल दें। ये किचन हैक बड़े काम आएगा।
नमी और सीलन की वजह से दालों में कीड़े लगने लगते हैं। इन घुन और कीड़ों से बचाने के लिए तेजपत्ता डालकर रखें।
बारिश में कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ती है। चावल को घुन से बचाना है तो तेजपत्ता के साथ सूखी लाल मिर्च डालें।
बिस्कुट का खुला पैकेट बारिश में फौरन खराब हो जाता है इसलिए चावल के दानों को टिश्यू पेपर में लपेटकर डालें।
नमक में मॉइश्चर बहुत तेजी से लगता है बारिश के मौसम में नमक के डिब्बे में सबसे नीचे चावल के दस से बीस दाने डाल दें। ये मॉइश्चर को अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा।
कॉफी की शीशी में नमी सबसे पहले घुसती है। लेकिन चावल के कुछ दानों को पुड़िया बनाकर कॉफी के बीच में डाल दें तो नमी से बचत होती है।
चीनी में चींटी लगना स्टार्ट हो जाती है तो बारिश शुरू होने के साथ ही उसमे आठ से दस लौंग डाल कर रखें। ऐसा करने से चींटियां चीनी में नहीं आएंगी।