बारिश में दाल-चावल से लेकर कॉफी को खराब होने से बचाने के 6 हैक

खानपान की चीजों को बारिश में कीड़ों से कैसे बचाएं

बारिश के मौसम में किचन में रखें खानेपीने के सामान अक्सर खराब हो जाते हैं। सीलन और नमी की वजह से कीड़े लगने लगते हैं। दाल, राजमा, छोले से लेकर कॉफी, चीनी, बिस्कुट सारी चीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बारिश का मौसम शुरू होते ही किचन के सामान में इन चीजों को डाल दें। ये किचन हैक बड़े काम आएगा।