40 प्लस वुमन हैं और शादी में गेस्ट बनकर जाना है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के लुक को कैरी करें कि स्टाइलिश भी दिखें और फैशन के मामले में भी आपका लुक कम ना हो तो माधुरी दीक्षित के इन लुक्स को कॉपी कर सकती हैं। जिसमे आप ग्रेसफुल और स्टाइलिश दोनों नजर आएंगी।
लुक को सिंपल और ग्रेसफुल रखना है तो मिनिमल कलर कैरी करें। जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन भीड़ में सबसे अलग दिखेगा। लैस डिटेलिंग फुल स्लीव ब्लाउज के साथ सैटिन व्हाइट साड़ी गॉर्जियस दिख रही है।
साड़ी को थोड़ा हटके तरीके से कैरी करना है तो ब्लेजर के साथ सर्दियों में वियर करें। माधुरी दीक्षित की तरह साथ मे ड्रेपिंग को यूनिक रखें।
मरून शेड मिडिल एज्ड वुमन पर सबसे क्लासी लुक देता है। माधुरी दीक्षित की तरह मरून बूटी वाली साड़ी के साथ आप गोल्ड हैवी ज्वैलरी वियर करें। स्टाइल के लिए हॉल्टर नेक स्लीवलेस ब्लाउज स्टाइलिश दिखेगा।
अगर आप लहंगा या सूट पहनना चाहती हैं तो दुपट्टे को हैवी लें। सिंपल लाइट वेट लहंगे के साथ भी हैवी वर्क दुपट्टा और कुर्ते के साथ भी हैवी वर्क वाला दुपट्टा आपको ग्रेसफुल लुक देगा।
अगर कॉकटेल पार्टी के लिए रेडी होना है तो आप लाइट वेट शिफॉन साड़ी को वियर करें। साथ में स्लीवलेस ब्लाउज क्लासी और स्टाइलिश दोनों साथ में दिखेंगे।
अगर आपकी साड़ी पेस्टल कलर की या फिर लाइटवेट है तो अपनी ज्वैलरी को हैवी करें। इससे लुक स्टाइलिश भी दिखेगा और कम सजावट में भी आप ब्यूटीफुल दिखेंगी।