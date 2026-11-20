टेलर या बुटीक पर जाती हैं और ब्लाउज की नेकलाइन स्टिच करवाते समय डिजाइन दिखाती है। लेकिन उन डिजाइन के नाम नहीं जानती तो कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे में आजकल ट्रेंड में चल रहे कुछ ब्लाउज नेकलाइन में फ्रंट में बन रहे डिजाइन के नाम जरूर जान लें। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
ब्लाउज की ये नेकलाइन फ्रंट में इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। सिंपल होने के साथ ही इसे टेलर बनाना भी पसंद करते हैं और आप इसे साड़ी या लहंगे के ब्लाउज के अलावा कुर्ते में भी स्टिच करवा सकती हैं। इस नेकलाइन को स्वीटहार्ट नेकलाइन बोलते हैं।
इस तरह के ब्लाउज को हाई नेक की होल डिजाइन बोलते हैं। अक्सर लेडीज हाई नेक वाले हिस्से को हटवाकर केवल फ्रंट में ऐसे होल वाले डिजाइन स्टिच करवाती हैं, जिसे की होल पैटर्न भी बोलते हैं।
हॉल्टर नेकलाइन गर्दन से स्टार्ट होती है और इसमे कंधे पर कोई कपड़ा नहीं होता लेकिन जब हॉल्टर नेक इल्यूशन नेकलाइन बनवाना हो तो इसमे नेक से लेकर बस्ट के ऊपरी हिस्से तक शियर फैब्रिक का कपड़ा लगकर नेकलाइन तैयार की जाती है। जो दिखने में स्टाइलिश लगती है और इन दिनों ट्रेंड में है।
सेलिब्रेटीज और एक्ट्रेसेज सोशल मीडिया पर इस तरह की ब्लाउज नेकलाइन को पहने दिख जाएंगी। इसे क्वीन अने नेकलाइन डिजाइन बोलते हैं। इसमे नेक के पास बंद होकर चेस्ट एरिया पर डिजाइन ओपन होती है। ये डिजाइन ज्यादातर यूं फैले हुए शेप में होती है।
स्कैलप नेकलाइन फ्रंट के साथ ही बैक पर भी बनाई जा सकती है। इसमे फ्लावर के पेटल्स जैसी कटिंग की जाती है। सिंपल ब्लाउज की डिजाइन बनवानी हो तो ये नेकलाइन डिजाइन ट्रेंडी लुक भी देगी।
कियारा आडवाणी के ब्लाउज में मॉक नेक मैश नेकलाइन को क्वीन अने के साथ मिक्स करके स्टिच किया गया है। लेकिन जो हाई नेक शियर फैब्रिक से नेकलाइन को स्टिच किया जाता है,, उसे मॉक नेक मैश नेकलाइन बोलते हैं।