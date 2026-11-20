ब्लाउज नेकलाइन डिजाइन

टेलर या बुटीक पर जाती हैं और ब्लाउज की नेकलाइन स्टिच करवाते समय डिजाइन दिखाती है। लेकिन उन डिजाइन के नाम नहीं जानती तो कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे में आजकल ट्रेंड में चल रहे कुछ ब्लाउज नेकलाइन में फ्रंट में बन रहे डिजाइन के नाम जरूर जान लें। (सभी इमेज साभार- Pintrest)