महंगे स्प्रे छोड़िए, घर में लगाइए ये 7 पौधे! कॉकरोच खुद बना लेंगे दूरी

कॉकरोच घर की सबसे आम परेशानियों में से एक हैं। ये खासकर रसोई, बाथरूम और नमी वाली जगहों पर जल्दी दिखाई देते हैं। खाने के छोटे टुकड़े, गंदगी और नमी इन्हें अपनी ओर खींचती है। बाजार में मिलने वाले कई स्प्रे असर तो करते हैं, लेकिन उनमें तेज केमिकल्स होते हैं। अगर आप नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हैं, तो कुछ इंडोर पौधे अपनी तेज खुशबू के कारण कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकते हैं।
पुदीना की तेज खुशबू कॉकरोच को पसंद नहीं आती। इसे रसोई की खिड़की, बालकनी या दरवाजे के पास रखा दें और कुछ देर में आप देखेंगे कि कॉकरोच दूर भाग गए हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने और तमाम ड्रिंक्स में भी किया जाता है। वहीं, इसकी देखभाल भी काफी आसान होती है।
लेमन ग्रास की ताजी खुशबू कॉकरोच और कई तरह के कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। इसे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। यह घर में ताजगी भी बनाए रखता है और देखने में भी सुंदर लगता है, साथ ही इसकी चाय भी लाजवाब होती है।
लैवेंडर अपने खूबसूरत फूलों और तेज खुशबू के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इसकी खुशबू कॉकरोच समेत कुछ दूसरे कीड़ों को भी पसंद नहीं आती। इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप और हवा आती हो।
रोजमेरी एक खुशबूदार पौधा है जिसे कई लोग घर में लगाना पसंद करते हैं। इसकी महक कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों और हेयर केयर में भी किया जाता है।
तेजपत्ता की महक भी कॉकरोच को पसंद नहीं आती। अगर घर में इसका पौधा लगाने की जगह नहीं है, तो सूखे तेजपत्ते भी रसोई की अलमारी या स्टोर में रखे जा सकते हैं। यह एक आसान घरेलू तरीका माना जाता है।
तुलसी की तेज खुशबू कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकती है। वहीं, कैटनिप भी एक ऐसा पौधा, जिसकी महक कॉकरोच समेत कई कीड़ों को पसंद नहीं आती। दोनों पौधे छोटे गमले में आसानी से लगाए जा सकते हैं और घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं।
ध्यान रखें कि केवल पौधे लगाने से कॉकरोच पूरी तरह खत्म नहीं होते। घर की नियमित सफाई, रसोई को सूखा रखना, कूड़ेदान को समय पर खाली करना और खाने की चीजों को ढककर रखना भी बहुत जरूरी है। पौधों के साथ अगर ये आदतें अपनाई जाएं, तो कॉकरोच की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।