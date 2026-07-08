महंगे स्प्रे छोड़िए, घर में लगाइए ये 7 पौधे! कॉकरोच खुद बना लेंगे दूरी

घर में कॉकरोच क्यों बढ़ जाते हैं?

कॉकरोच घर की सबसे आम परेशानियों में से एक हैं। ये खासकर रसोई, बाथरूम और नमी वाली जगहों पर जल्दी दिखाई देते हैं। खाने के छोटे टुकड़े, गंदगी और नमी इन्हें अपनी ओर खींचती है। बाजार में मिलने वाले कई स्प्रे असर तो करते हैं, लेकिन उनमें तेज केमिकल्स होते हैं। अगर आप नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हैं, तो कुछ इंडोर पौधे अपनी तेज खुशबू के कारण कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकते हैं।