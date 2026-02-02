Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपोहा से इडली तक, सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं ये 6 भारतीय डिशेज, बताएं आपको कौन सी है ज्यादा पसंद?

पोहा से इडली तक, सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं ये 6 भारतीय डिशेज, बताएं आपको कौन सी है ज्यादा पसंद?

भारत की कई डिशेज ऐसी हैं, जिन्हें हम खा लेते हैं लेकिन उनके फायदों के बारे में शायद ही जानते हैं। चलिए आज भारत के कुछ फेमस स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो काफी फायदेमंद होते हैं।

Deepali SrivastavaFeb 02, 2026 03:54 pm IST
भारत की टेस्टी डिशेज

भारत में खाने के लिए खूब सारे व्यंजन हैं। हर राज्य और शहर का अपना अलग जायका और रेसिपी है। आप जहां भी जाए, वहां का लोकल फूड बिना चखे कभी वापिस न आए। कई भारतीय स्नैक्स ऐसे हैं, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। ये डिशेज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हैं, बल्कि हेल्दी सेहत का राज भी इनमें छिपा है। चलिए बताते हैं कौन से भारतीय स्नैक्स आप खाकर अपनी सेहत बना सकते हैं और आप बताइयेगा आपको कौन सी डिश ज्यादा खाना पसंद है।

1- इडली-सांभर

साउथ इंडियन की फेमस डिश इडली-सांभर वहां हर कोई खाना पसंद करता है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में कोई भी कभी भी इडली खा लेता है। अब इडली पूरे देश में मशहूर हो चुकी है। इडली चावल से बनती है और इसमें भरपूर मात्रा में फायबर और प्रोटीन होते हैं। इसे खाने से पाचन दुरुस्त होता है और ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है।

2- पोहा

चावल से ही बनता है पोहा। पोहा को तेल या घी में छौंकते हुए सब्जियों के साथ बनाया जाता है। इंदौर का पोहा सबसे ज्यादा फेमस है और वहां लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसमें आयरन, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो सेहत के लिए अच्छा है।

3- ढोकला

ढोकला गुजराती व्यंजन है और ये खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। ढोकला खाने में काफी सॉफ्ट होता है और ये पाचन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। ढोकला खाने से पेट स्वस्थ रहता है और भूख भी मिट जाती है।

4- मुरमुरा भेल

भारत में जगह-जगह पर मिलने वाली मुरमुरा भेल भी काफी फेमस है। सफेद लैय्या से बनने वाली ये भेल चटपटी स्वाद की होती है। इसमें टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची डाली जाती है। ये काफी कम कैलोरी में होती है और पाचन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप स्पाइसी क्रेविंग कम कर सकते हैं।

5- मूंग चाट

भारतीय लोग भीगी हुई मूंग चाट भी खाना खूब पसंद करते हैं। मूंग को भिगोकर सुबह जब इसमें कल्ले निकल आते हैं, तब इसे खाएं। मूंग दाल में आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, नमक डालकर मिक्स करें। फिर इसे खाएं। इसमें प्रोटीन, फायबर की मात्रा अच्छी होती है।

6- रोस्टेड चना

भारत में ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में रोस्टेड चना खाते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी ये नाश्ता काफी पसंद किया जाता है। चना में प्रोटीन, फायबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। आप चना कभी भी खा सकते हैं, ये आपका पेट भर देगा।

कौन सी है आपको पसंद

भारत के ये सभी डिशेज आपने कभी न कभी जरूर खाए होंगे। अब आप हमें बताइये कि आपको सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है और उससे आपको क्या फायदा हुआ?

