6 ideas to make moong dal tasty without onion garlic jeera tadka in pitru paksha पितृ पक्ष में खाई जाती है मूंग दाल, जानें बिना लहसुन-प्याज के टेस्टी बनाने की टिप्स
पितृ पक्ष में खाई जाती है मूंग दाल, जानें बिना लहसुन-प्याज के टेस्टी बनाने की टिप्स

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में खाने पीने की काफी चीजों का परहेज किया जाता है। इन्हीं में से दालें भी शामिल रहती हैं और इन दिनों सात्विक भोजन में मूंग की दाल खाना अलाऊ रहता है। मूंग दाल का स्वाद पसंद नहीं आता तो बिना लहसुन, प्याज और जीरा, हींग के तड़के के टेस्टी बनाने के 6 तरीके नोट कर लें।

AparajitaWed, 10 Sep 2025 04:10 PM
1/7

मूंग दाल को बिना लहसुन प्याज के टेस्टी कैसे बनाएं

पितृ पक्ष के शुरू होने के साथ ही लोग पूरे नियम-धर्म का पालन करते हुए अपने पितरों को जल और पिंडदान देते हैं। इन दिनों काफी सारे काम करने की मनाही होती है। खासतौर पर खाने-पीने को लेकर भी सख्त नियम होते हैं। काफी सारे लोग पितृ पक्ष अरहर, चना, उड़द और मसूर की दाल को नहीं खाते केवल मूंग खाते हैं। लेकिन बिना लहसुन-प्याज के मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती तो ये 6 टिप्स जान लें। जिससे मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ाया जा सकता है।

2/7

अदरक और हरी मिर्च

मूंग की दाल को पकाते वक्त अदरक और हरी मिर्च डालें। या फिर देसी घी में अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। इससे भी मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा।

3/7

टमाटर प्यूरी डालें

मूंग की दाल को टमाटर और हरी मिर्च पीसकर प्यूरी बना लें और घी में डालकर भूनें। इससे मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा।

4/7

सूखी धनिया पाउडर डालें

मसाले तो पितृ पक्ष में खा सकते हैं। सूखी धनिया पाउडर को दाल पकाते समय ही डाल दें। इससे दाल की महक और बढ़ जाएगी।

5/7

अजवाइन का लगाएं तड़का

मूंग की दाल में टेस्ट नहीं आता तो अजवाइन के साथ मिर्च का तड़का लगाएं। इससे टेस्ट बढ़ेगा।

6/7

लाल मिर्च का तड़का

अगर आपको तीखा पसंद है तो दाल पकाने के बाद उसमे देसी घी में लाल मिर्च पाउडर को पकाकर तड़के में डालें। इससे भी मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा।

7/7

हरी धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएं

मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ाना है तो पकाते वक्त हल्दी नमक से साथ ही इसमे हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ एक टुकड़ा अदरक को पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को दाल में डाल दें। दाल की महक और टेस्ट दोनों बदल जाएगा। पितृ पक्ष में सात्विक खाने को भी टेस्टी बनाकर खा सकते हैं।

