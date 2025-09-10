पितृ पक्ष में खाई जाती है मूंग दाल, जानें बिना लहसुन-प्याज के टेस्टी बनाने की टिप्स

मूंग दाल को बिना लहसुन प्याज के टेस्टी कैसे बनाएं

पितृ पक्ष के शुरू होने के साथ ही लोग पूरे नियम-धर्म का पालन करते हुए अपने पितरों को जल और पिंडदान देते हैं। इन दिनों काफी सारे काम करने की मनाही होती है। खासतौर पर खाने-पीने को लेकर भी सख्त नियम होते हैं। काफी सारे लोग पितृ पक्ष अरहर, चना, उड़द और मसूर की दाल को नहीं खाते केवल मूंग खाते हैं। लेकिन बिना लहसुन-प्याज के मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती तो ये 6 टिप्स जान लें। जिससे मूंग की दाल का टेस्ट बढ़ाया जा सकता है।