त्योहार में मीठा-तला खाकर हो गई है ब्लोटिंग और गैस तो ये देसी नुस्खे याद रखें, देंगे आराम

Home Remedies For Gas Bloating: त्योहारों में तला-भुना, मीठा तो खाया ही जाता है। साथ ही कई बार ओवरईटिंग की वजह से भी गैस और ब्लोटिंग हो जाती है। जिससे निपटने में ये देसी नुस्खे मदद करेंगे। त्योहार का मजा खराब ना हो इसलिए इन नुस्खों जरूर याद रखें।

AparajitaFri, 8 Aug 2025 04:17 PM
1/7

देसी नुस्खे से मिलेगा अपच और ब्लोटिंग में आराम

त्योहारों के टाइम ओवरईटिंग हो जाना काफी कॉमन है। और, जब बॉडी को इतने ज्यादा खाने की आदत ना हो तो अक्सर अपच, गैस, ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है। ऐसे में त्योहार के दिन की खुशियां तबियत खराब होने से कम ना हो इसलिए कुछ देसी नुस्खों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो पेट को आराम देने के साथ ही गैस और इनडाइजेशन को भी दूर करते हैं। अक्सर न्यूट्रशनिस्ट और एक्सपर्ट इन नुस्खों को अपनाने की सलाह देते हैं। तो जान लें कौन से हैं ये देसी नुस्खे।

2/7

नींबू पानी

पूड़ी-पकौड़ी जैसी फ्राईड चीजें ज्यादा खा ली है तो खाने के फौरन बाद ही हल्के गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पी लें। नींबू में मौजूद एसिडिट कंपाउंड फ्राईड चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगी।

3/7

अजवाइन का काढ़ा

पेट में गैस और दर्द हो रहा तो अजवाइन को पानी में उबालकर पिएं। गैस को रिलीज करने में मदद करेगा।

4/7

जीरा, हींग का मिक्सचर

जीरा और हींग को लोहे के तवे पर भूनकर पीस लें और काला नमक मिला लें। इस पाउडर को खाने के बाद खा लें। त्योहारों के सीजन में ब्लोटिंग की समस्या को ये खत्म करेगी और डाइजेशन को आसान बनाएगी।

5/7

सौंफ, अदरक का काढ़ा

सौंफ और अदरक को पानी में उबालकर पिएं। खाने को आसानी से डाइजेस्ट करने में सौंफ मदद करेगी।

6/7

पुदीने का रस

पेट में दर्द और अपच हो रहा, खट्टी डकार आ रही तो पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर उसका अर्क पिएं। ये पेट की गैस को अलग कर दर्द को कम करने में मदद करेगी।

7/7

छाछ

त्योहार में ओवरईटिंग से बचना है तो मील खाने से पहले छाछ पिएं। छाछ प्रोबायोटिक है जिससे गट अच्छी रहेगी। वहीं छाछ पेट को ठंडक पहुंचाएगा और स्पाइसी फूड की जलन से बचाएगा।

