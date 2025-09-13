कम तेल में बनकर तैयार होती हैं गुजरात की ये 6 डिशेज, ब्रेकफास्ट में कर लें शामिल

रोज ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी डिशेज की तलाश में रहती हैं। तो केवल डोसा, उत्तपम, अप्पम या इडली पर ही डिपेंड ना रहें। बल्कि गुजरात की इन 6 डिशेज को भी ट्राई करके देखें। जिनका स्वाद बिल्कुल अलग है और ये खाने में भी मजेदार है। सबसे खास बात कि इन्हें पहले ही बनाकर रखा जा सकता है। जिससे सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट बनाने का ज्यादा झंझट नहीं रह जाएगा। जानें मजेदार हेल्दी 6 डिशेज।
ढोकला सबसे कॉमन डिश है और काफी सारे लोगों को पसंद आती है। सबसे खास बात कि ये बिना तेल में बनी डिश है। जिसे ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक्स में आसानी से खा सकते हैं। तो अगर वहीं साथ इंडियन डिशेज खाकर बोर हो चुके हैं तो इन स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं।
बेसन और दही से बनी ये डिश भी खाने में टेस्टी लगती है और लगभग बिना तेल के ही बनकर तैयार होती है। शाम की चाय के लिए खांडवी बेस्ट ऑप्शन है। जिसे आप पहले से भी बनाकर रख सकती हैं। केवल खाते वक्त तड़का लगाएं और परोसें।
लौकी और बेसन को मिलाकर बनने वाल एक तरह का पराठा है। जिसे आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करेंगे। प्रोटीन रिच होने के साथ ही फटाफट बनाकर तैयार किया जा सकता है। आप थेपला का हेल्दी वर्जन बनाना चाहती हैं तो तेल ना लगाएं।
पानकी चावल के आटे से तैयार किया जाता है। जिसे आप पहले से भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसमे धनिया, जीरा, हरी मिर्च का पेस्ट और दही डालकर मिक्स करें और पानी डालकर घोल बना लें। इस पेस्ट को केले के पत्ते पर फैलाकर स्टीम करें। ये शाम के नाश्ते के लिए बहुत पसंद किया जाता है। बिना तेल में बना ये स्नैक्स भी मजेदार होता है।
हांडवो भी गुजरात की मजेदार डिश है। जिसे आप चावल और दाल के साथ मिलाकर तैयार कर सकती हैं। कम तेल में बनी ये डिश ब्रेकफास्ट के लिए मजेदार है। सबसे खास बात कि पहले से बनाकर रखें और केवल तड़का लगाकर परोसेंगी तो भी ये मजेदार लगेगा।
गुजरात में पुडल भी एक डिश है। जिसे लोग खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर बेसन से तैयार किया जाता है। लेकिन कुछ लोग गेंहू के आटे से भी पुडला बनाते हैं। बेसन का घोल बनाकर उसमे ढेर सारी सब्जियों और हरी मिर्च को मिक्स कर तवे पर फैलाया जाता है। लो ऑयल में बनकर तैयार होने वाली ये डिश भी ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है।