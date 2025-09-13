कम तेल में बनकर तैयार होती हैं गुजरात की ये 6 डिशेज, ब्रेकफास्ट में कर लें शामिल

ब्रेकफास्ट के लिए गुजराती डिशेज

रोज ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी डिशेज की तलाश में रहती हैं। तो केवल डोसा, उत्तपम, अप्पम या इडली पर ही डिपेंड ना रहें। बल्कि गुजरात की इन 6 डिशेज को भी ट्राई करके देखें। जिनका स्वाद बिल्कुल अलग है और ये खाने में भी मजेदार है। सबसे खास बात कि इन्हें पहले ही बनाकर रखा जा सकता है। जिससे सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट बनाने का ज्यादा झंझट नहीं रह जाएगा। जानें मजेदार हेल्दी 6 डिशेज।