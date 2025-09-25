बादाम को इन फूड्स के साथ मिलाकर कभी ना खाएं, फायदे की जगह होने लगेंगे नुकसान

बादाम को सुपरफूड्स की लिस्ट में गिना जाता है। इसे खाने का सही तरीका भी ज्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग बादाम का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। अगर बादाम में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स के पूरे फायदे चाहते हैं तो इन्हें भूलकर भी इन फूड्स के साथ मिलाकर खाने की गलती ना करें। नहीं तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं।
बादाम को अगर किसी नमकीन, डीप फ्राईड फूड्स, चिप्स में मिलाकर खाते हैं और सोचते हैं कि बादाम है ये फायदा करेगा। तो ये पूरी तरह गलत है। बादाम को इस तरह खाने से जरूरी न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलते।
हल्का रोस्टेड या अनसॉल्टेड बादाम भी अगर चाय या कॉफी जैसे कैफीनेटेड ड्रिंक्स के साथ खा रहे हैं तो फौरन बंद कर दें। बादाम में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होता है। जो एनर्जी देने के साथ ही माइंड को शांत करता है। वहीं कैफीन पीने से नर्वस सिस्टम स्टिमिलेट हो जाते हैं। तो अगर चाय-कॉफी के साथ बादाम खाया जाए तो ये एंजायटी, इररेगुलर हार्टबीट और इनसोमनिया की समस्या को पैदा कर सकता है। खासतौर पर अगर ये कॉम्बिनेशन रात में खाया जाए।
बादाम को अगर चॉकलेट, डेजर्ट या फिर चीनी वाले सीरियल्स के साथ मिलाकर खाते हैं तो भी ये कुछ फायदा नहीं करने वाला। मार्केट में आमंड चॉकलेट और बादाम वाले सीरियल्स मिलना बिल्कुल कॉमन है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बादाम के फायदे को उलट देता है। जैसे बादाम से मिलने वाली एनर्जी शुगरी फूड्स को खाने से नहीं मिलती बल्कि शुगर की वजह से ब्लड ग्लूकोज तेजी से स्पाइक होता है। खासतौर पर जो लोग ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हैं।
संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फलों के साथ बादाम भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये ब्लोटिंग, पेट दर्द और अपच पैदा कर सकते हैं। खट्टे फल और बादाम के बीच कम से कम एक घंटे का गैप होना चाहिए।
बादाम को काफी सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट में मिक्स कर खाना पसंद करते हैं। जैसे दही के ऊपर बादाम की टॉपिंग्स के साथ या फिर क्रीम वाली कॉफी विद बादाम मिल्क। ये कॉम्बिनेशन पेट में अपच पैदा कर सकता है क्योंकि दोनों के डाइजेशन की स्पीड अलग होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि नट्स और डेयरी प्रोडक्ट को साथ में खाने से कफ दोष बढ़ता है।
बादाम में नेचुरली ऑक्सेलट होता है। जिसकी वजह से अगर ज्यादा मात्रा में बादाम खाया जाए तो किडनी स्टोन का खतरा रहता है। वहीं अगर बादाम को पालक, चुकंदर और शकरकंद जैसे हाई ऑक्सलेट फूड्स के साथ मिलाकर खाया जाए तो किडनी स्टोन का रिस्क हाई हो जाता है। ज्यादा ऑक्सलेट कैल्शियम को बांध देती है और स्टोन के रूप में बदल जाती है।