बादाम को इन फूड्स के साथ मिलाकर कभी ना खाएं, फायदे की जगह होने लगेंगे नुकसान

चाय या कॉफी के साथ

हल्का रोस्टेड या अनसॉल्टेड बादाम भी अगर चाय या कॉफी जैसे कैफीनेटेड ड्रिंक्स के साथ खा रहे हैं तो फौरन बंद कर दें। बादाम में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होता है। जो एनर्जी देने के साथ ही माइंड को शांत करता है। वहीं कैफीन पीने से नर्वस सिस्टम स्टिमिलेट हो जाते हैं। तो अगर चाय-कॉफी के साथ बादाम खाया जाए तो ये एंजायटी, इररेगुलर हार्टबीट और इनसोमनिया की समस्या को पैदा कर सकता है। खासतौर पर अगर ये कॉम्बिनेशन रात में खाया जाए।