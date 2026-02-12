Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलस्वाद की सैर: भारत के शहर जो फूडीज को कर देंगे खुश, 6 बेहतरीन फूड ट्रेल्स

स्वाद की सैर: भारत के शहर जो फूडीज को कर देंगे खुश, 6 बेहतरीन फूड ट्रेल्स

भारत सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि स्वाद के मामले में भी जन्नत है। हर शहर की गलियों में एक अलग कहानी और जायका छिपा है। ये फूड ट्रेल्स हर फूडी ट्रैवलर को भारत के असली स्वाद से रूबरू कराएंगे।

Shubhangi GuptaFeb 12, 2026 05:21 pm IST
1/9

भारतीय खाना और यात्रा

भारत में यात्रा सिर्फ खूबसूरत जगहें देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर शहर का खाना उसकी असली पहचान होता है। गलियों में बिकता स्ट्रीट फूड, पीढ़ियों पुरानी दुकानों की रेसिपी और स्थानीय मसालों की खुशबू- यही भारत की फूड कल्चर को खास बनाती है। एक फूडी ट्रैवलर के लिए नई जगह का मतलब है नए स्वाद, नई कहानियां और अलग-अलग खाने के अनुभव। कोलकाता के मीठे और तीखे फ्लेवर से लेकर हैदराबाद की शाही बिरयानी और साउथ इंडिया के खुशबूदार मसालों तक, हर शहर अपनी थाली में संस्कृति परोसता है। यही वजह है कि फूड ट्रेल्स आज ट्रैवलर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां घूमना और खाना दोनों साथ चलते हैं।

2/9

कोलकाता – सिटी ऑफ जॉय का स्ट्रीट फूड

कोलकाता की गलियों में घूमते हुए पुचका, काठी रोल और मिष्टी दोई का स्वाद लेना अपने आप में एक अनुभव है। यहां का स्ट्रीट फूड पारंपरिक बंगाली फ्लेवर और लोकल इनोवेशन का शानदार मेल है, जो हर फूडी को दीवाना बना देता है।

3/9

लखनऊ – अवधी शाही जायकों की सैर

लखनऊ का फूड ट्रेल शाही अवधी खानपान का बेहतरीन उदाहरण है। गलावटी कबाब, सुगंधित बिरयानी और धीमी आंच पर पकी कोरमाएं यहां की पहचान हैं। यह शहर स्वाद में नजाकत और परंपरा की झलक देता है।

4/9

दिल्ली – मल्टी-कल्चर फूड पैराडाइज

दिल्ली का फूड सीन भारत की विविधता को प्लेट में उतार देता है। चांदनी चौक की चाट से लेकर ओल्ड दिल्ली के मुगलई पकवान और मॉडर्न कैफे तक- यह ट्रेल हर स्वाद और बजट के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है।

5/9

अमृतसर – दमदार पंजाबी फ्लेवर

अमृतसर का खानपान भरपूर स्वाद और दिल से की गई मेहमाननवाजी का प्रतीक है। बटर चिकन, अमृतसरी कुलचे और गाढ़ी लस्सी यहां का सिग्नेचर हैं। यह फूड ट्रेल हर बाइट में पंजाब की रिचनेस महसूस कराता है।

6/9

हैदराबाद – बिरयानी और उससे आगे

हैदराबाद का नाम लेते ही बिरयानी याद आती है, लेकिन यहां का फूड ट्रेल इससे कहीं आगे जाता है। हलीम, मसालेदार कबाब और क़ुबानी का मीठा जैसे डेज़र्ट इस शहर को फूडी ट्रैवलर्स के लिए शाही बनाते हैं।

7/9

चेन्नई और मदुरै – साउथ इंडियन फूड जर्नी

चेन्नई और मदुरै की फूड ट्रेल डोसा, इडली, सांभर से लेकर चेट्टीनाड नॉन-वेज डिशेज तक फैली है। यहां मसालों और खुशबूदार जड़ी-बूटियों का संतुलन साउथ इंडियन खाने को खास बनाता है।

8/9

क्यों खास हैं फूड ट्रेल्स?

फूड ट्रेल्स सिर्फ खाना नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, इतिहास और लोगों से जुड़ने का तरीका हैं। लोकल मार्केट, पुरानी दुकानें और स्ट्रीट फूड असली स्वाद का अनुभव कराते हैं, जो किसी रेस्तरां में नहीं मिलता।

9/9

फूडी ट्रैवल की प्लानिंग टिप्स

खाने की सैर पर निकलते समय लोकल लोगों से पूछें, भीड़ वाली जगहों को चुनें और छोटे-छोटे हिस्सों में अलग-अलग डिश ट्राई करें। इससे आप ज्यादा स्वाद एक्सप्लोर कर पाएंगे और ट्रैवल भी यादगार बनेगा।

Travel Places
;;;