स्वाद की सैर: भारत के शहर जो फूडीज को कर देंगे खुश, 6 बेहतरीन फूड ट्रेल्स

भारतीय खाना और यात्रा

भारत में यात्रा सिर्फ खूबसूरत जगहें देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर शहर का खाना उसकी असली पहचान होता है। गलियों में बिकता स्ट्रीट फूड, पीढ़ियों पुरानी दुकानों की रेसिपी और स्थानीय मसालों की खुशबू- यही भारत की फूड कल्चर को खास बनाती है। एक फूडी ट्रैवलर के लिए नई जगह का मतलब है नए स्वाद, नई कहानियां और अलग-अलग खाने के अनुभव। कोलकाता के मीठे और तीखे फ्लेवर से लेकर हैदराबाद की शाही बिरयानी और साउथ इंडिया के खुशबूदार मसालों तक, हर शहर अपनी थाली में संस्कृति परोसता है। यही वजह है कि फूड ट्रेल्स आज ट्रैवलर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां घूमना और खाना दोनों साथ चलते हैं।