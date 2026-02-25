बाथरूम लगेगा बिल्कुल नया जैसा, होली से पहले कर लें झटपट सफाई, ईजी हैं ये 6 क्लीनिंग हैक्स

1- वॉश बेसिन का नल

सबसे पहले वॉश बेसिन का नल साफ करें। नल पर खारे पानी के जिद्दी दाग लग जाते हैं, जो आसानी से नहीं जाते। इसके लिए आपको ग्रीन स्पंज पर कोलगेट पाउडर या पेस्ट लगाना है और थोड़ा सा पेस्ट नल पर लगाना है। फिर ग्रीन स्पंज से रगड़कर साफ करना है। इसके बाद पानी से नल को साफ करें। नल चमक उठेगा।