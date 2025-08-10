6 diy hacks to remove nail polish without remover नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए रिमूवर खत्म तो घर में पड़े इन सामान का करें इस्तेमाल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलनेल पॉलिश छुड़ाने के लिए रिमूवर खत्म तो घर में पड़े इन सामान का करें इस्तेमाल

नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए रिमूवर खत्म तो घर में पड़े इन सामान का करें इस्तेमाल

How to remove nail polish naturally: नेल पॉलिश रिमूव करना है और पास में नेलपेंट रिमूवर नही हैं है। तो इतनी छोटी सी चीज फौरन ऑर्डर करने की बजाय पास में रखी इन चीजों से करें साफ। मिनटों में सारी नेल पॉलिश छूट जाएगी।

AparajitaSun, 10 Aug 2025 07:01 PM
1/7

नेलपॉलिश रिमूवर हैक

नेलपॉलिश रिमूव करना हो तो रिमूवर की जरूरत पड़ती है। आजकल कई तरह के नेलपेंट रिमूवर मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं जब आपको नेलपॉलिश हटाने की जरूरत होती है लेकिन आपके पास रिमूवर नहीं होता। ऐसे में तुरंत मार्केट से नेलपॉलिश रिमूवर ऑर्डर करने की बजाय घर में पड़े इन सामान की मदद लें। फटाफट सारी नेलपेंट छूट जाएगी।

2/7

परफ्यूम या डियो

घर में हो फिर कहीं बाहर डियो या परफ्यूम तो हर लड़की के पास रहती है। तो बस अगर आपको फौरन नेल पॉलिश रिमूव करने की जरूरत है तो बिना रिमूवर के बस परफ्यूम या डियो को स्प्रे करें और कॉटन से साफ कर दें।

3/7

हैंड सेनेटाइजर

अगर आपके पर्स में हैंड सेनेटाइजर रखा है। तो टेंशन की बात नहीं बस नेलपॉलिश को रिमूव करने के लिए हल्का सा स्प्रे करें और फिर कॉटन से क्लीन कर दें।

4/7

हेयरस्प्रे

हेयर स्प्रे में भी एल्कोहल की मात्रा होती है। जिसकी मदद से नेलपॉलिश को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। बस कुछ स्प्रे नेलपॉलिश पर करें और कॉटन से साफ करें।

5/7

टॉप कोट नेलपॉलिश

अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपनी टॉप कोट वाली नेलपेंट लगाकर फौरन कॉटन से छुड़ा दें। ऐसा करने से भी नेलपॉलिश छूट जाएगी।

6/7

विनेगर और लेमन जूस

विनेगर और लेमन जूस को मिलाकर उसमे नेल्स को रगड़ने से नेलपॉलिश साफ हो जाएगी।

7/7

रबिंग अल्कोहल

रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल काफी सारी चीजों में किया जाता है। ये कपड़े के धब्बे छुड़ाने के साथ ही नेल पॉलिश को भी छुड़ाने में काम आ सकता है। कॉटन पर लेकर इसे नेलपॉलिश के ऊपर रगड़ लें।

Nail Art