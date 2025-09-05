सिंपल मैगी खा कर बोर हो गए हैं? ट्राई करें ये 6 चटपटी और टेस्टी रेसिपीज

हेल्दी खाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बीच-बीच में कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो ही जाती है। इसमें सबसे पहले मैगी का नाम दिमाग में आता है। दो मिनट में बनने वाली मैगी, वो अलग बात है कि ये कभी दो मिनट में नहीं बनती, लोगों का इमोशन है। और अब इसके साथ जितने एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, पूछो मत। लेकिन आज हम आपके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि मैगी की ऐसी रेसिपीज लाए हैं, जो एक मैगी लवर के तौर पर एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। (Image Credit: Pinterest)
क्लासिक मसाला मैगी बेस्ट है। इंडियन लोगों ने जो मैगी में प्याज, टमाटर, ढेर सारी सब्जियों का तड़का एड किया है, वो मैगी के साथ परफेक्टली जाता है। जैसे सब्जियों में तड़का लगता है, ठीक वैसा तड़का मैगी के लिए तैयार करें और उसमें पानी डालकर मसाला एड करें। अब मैगी डालें और पकाकर सर्व करें।
चाइनीज मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैगी उबाल कर रख लें। अब कढ़ाई में लहसुन, लंबी कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च और पत्ता गोभी डालकर फ्राई करें। इसमें नमक और काली मिर्च डालें। चाइनीज फ्लेवर के लिए रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और टोमैटो सॉस मिलाएं और फिर आखिर में मैगी के साथ टेस्टमेकर डाल दें।
तेल में लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डालकर तड़का प्रिपेयर करें। इसमें नमक, मैगी मसाला और पानी डालकर मैगी बना लें। तड़का अलग से प्रिपेयर करें। इसके लिए बटर और तेल में सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालकर पका लें। अब मैगी के ऊपर इसका तड़का लगाएं।
चीज मैगी बनाने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, का तड़का लगाकर मैगी बना लें। इसमें आधा कप दूध और आधा कप पानी डालकर पकाएं। अब चीज स्लाइसेज ऊपर से रखें और उन्हें मेल्ट होने तक पका लें। आपकी चीजी मैगी बनकर तैयार है।
चिली गार्लिक मैगी बनाने के लिए पैन में तेल डालें। इसमें ढेर सारा लहसुन, हरी मिर्च और रेड चिली सॉस डालकर मिक्स करें। अब इसमें उबली हुई मैगी और टेस्टमेकर डालकर मिक्स करें। बनकर तैयार है आपकी टेस्टी चिली गार्लिक मैगी।
एक कढ़ाई में ढेर सारा बटर डालें और इसमें बारीक कटी प्याज, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें मैगी मसाला डालकर मैगी बनाएं। जब मैगी बन जाए, तो इसमें बटर की टिक्की डालें। बटरी मैगी खा कर मजा आ जाएगा।