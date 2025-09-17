घाघरा चोली के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 6 बाजार, कम पैसों में डांडिया नाइट्स के लिए मिलेंगे ढेरों ऑप्शन

घाघरा चोली खरीदने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 6 बाजार

इस साल शारदीय नवरात्र 2025 की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से होने जा रही है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही लोगों के मन में डांडिया नाइट्स के लिए भी उत्साह बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप डांडिया नाइट्स के लिए बजट में स्टाइलिश और कलरफुल घाघरा चोली खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली के ये 6 बाजार आपकी पसंद में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के इन 6 बाजारों में आपको अच्छे दामों में ट्रेडिशनल गुजराती आउटफिट खरीदने के लिए मिल जाएंगे।