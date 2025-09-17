6 delhi markets best for ghagra choli shopping plenty options in low budget for dandiya night function shardiya navratri घाघरा चोली के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 6 बाजार, कम पैसों में डांडिया नाइट्स के लिए मिलेंगे ढेरों ऑप्शन
Best Delhi Markets For Ghagra Choli : अगर आप डांडिया नाइट्स के लिए बजट में स्टाइलिश और कलरफुल घाघरा चोली खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली के ये 6 बाजार आपकी पसंद में शामिल हो सकते हैं।

Manju MamgainWed, 17 Sep 2025 07:32 PM
घाघरा चोली खरीदने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 6 बाजार

इस साल शारदीय नवरात्र 2025 की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से होने जा रही है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही लोगों के मन में डांडिया नाइट्स के लिए भी उत्साह बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप डांडिया नाइट्स के लिए बजट में स्टाइलिश और कलरफुल घाघरा चोली खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली के ये 6 बाजार आपकी पसंद में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के इन 6 बाजारों में आपको अच्छे दामों में ट्रेडिशनल गुजराती आउटफिट खरीदने के लिए मिल जाएंगे।

चांदनी चौक

दिल्ली का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार, जहां शादी की शॉपिंग से लेकर त्योहारों की खरीदारी करने तक के लिए हर चीज बेहद अच्छे दाम और क्वालिटी में मिलती है। दिल्ली के इस बाजार में घाघरा चोली, लहंगा चोली, साड़ियां और एक्सेसरीज अच्छे दाम पर मिल जाती है। गरबा खेलने के लिए चनिया चोली के यहां ढेर सारे ऑप्शन्स मिलेंगे।

लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

साउथ दिल्ली का पॉपुलर शॉपिंग स्पॉट, जहां एथनिक वियर के लिए शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। यहां घाघरा चोली, कुर्ती, लहंगे और ब्राइडल कलेक्शन किफायती रेट्स पर मिल जाते हैं।

करोल बाग

करोल बाग की गफ्फार मार्केट और अजमल खान रोड पर 5000 से ज्यादा दुकानें हैं, जो वुमेंस क्लोदिंग पर फोकस्ड हैं। यहां लहंगे, सूट्स, घाघरा चोली और शरवानियां थोक रेट्स पर मिल जाती हैं।

सरोजिनी नगर मार्केट

किफायती, स्टाइलिश और ट्रेंडी घाघरा चोली के लिए यह बाजार बेस्ट है। यहां एक्सपोर्ट रिजेक्टेड डिजाइनर पीसेज मिलेंगे, जैसे गरबा के लिए चनिया चोली । हर मंगलवार इस बाजार में नया स्टॉक आता है।

शाहपुर जाट

अगर घाघरा चोली डिजाइनर और फ्यूजन में चाहिए, तो यहां की बुटीक मार्केट बेस्ट है।

दिल्ली हाट

आर्टिसन मार्केट जहां राजस्थान-गुजरात से आने वाले क्राफ्ट्समैन घाघरा चोली बेचते हैं। इस बाजार में आपको हैडलूम, ब्लॉक प्रिंटेड और ट्रेडिशनल स्टाइल के पीसेज मिल जाएंगे।

