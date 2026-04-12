इंटीमेट एरिया की हेल्थ को खराब कर रही आपकी ये ‘गुड हैबिट्स’, महिलाएं ध्यान रखें

महिलाएं करती हैं इंटीमेट एरिया से जुड़ी मिस्टेक

शरीर के बाकी हिस्सों की तरह प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई और केयर करना जरूरी होता है। महिलाएं इस मामले में अब पहले से ज्यादा सजग हैं और इंटीमेट एरिया का खास ध्यान रखती हैं, जिससे किसी भी तरह की बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है कि काफी सारी महिलाएं जिन आदतों को अच्छा समझकर फॉलो करती हैं दरअसल, वो आपके इंटीमेट हेल्थ को चुपके से बिगाड़ रही हैं। तो इन इंटीमेट एरिया की 'गुड हैबिट्स' को आज से ही करना बंद कर दें।