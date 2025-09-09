6 cute mehndi design for kids hands suitable for small palms simple henna art photos नन्हे से हाथों पर सजानी है मेहंदी तो सेव करके रख लें ये 6 क्यूट डिजाइन्स
नन्हे से हाथों पर सजानी है मेहंदी तो सेव करके रख लें ये 6 क्यूट डिजाइन्स

भरी मेहंदी की कई डिजाइन्स आपको मिल जाएंगी लेकिन बच्चों के हाथों में क्या लगाया जाए अक्सर दिमाग में कुछ नहीं आता। छोटी हथेली के लिए यहां क्यूट सी मेहंदी डिजाइन हैं। इन्हें आप सेव करके रख सकते हैं।

Kajal SharmaTue, 9 Sep 2025 02:03 PM
1/7

नन्हे हाथों पर क्यूट मेहंदी

छोटी हाथों पर मेहंदी बहुत ही प्यारी होती है। नवरात्रि हो, कोई त्योहार हो किसी की शादी, नन्ही बेटी के हाथों पर सुंदर मेहंदी सजाने की खुशी ही अलग होती है। बच्चों के छोटे हाथों पर अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लगाया जाए तो यहां कुछ एकदम आसान डिजाइन्स देख सकते हैं।

2/7

आसानी से लगेगी मेहंदी

छोटे से हाथ पर बैक में क्या डिजाइन बनाएं, अगर ऐसी समस्या आती है तो ये क्यूट सी बेल बना सकते हैं।

3/7

कलाई तक सजी मेहंदी

छोटे से हाथों पर कलाई तक सजी ये मेहंदी रचने के बाद बहुत क्यूट लगती है। इसमें सिर्फ आपको सुंदर से दो फूल बनाने हैं बाकी छोटी-मोटी डिजाइन से हाथ भर दें।

4/7

बैक हैंड मेहंदी

बैक हैंड पर जूलरी वाला ब्रेसलेट बिटिया रानी को खूब पसंद आएगा। यह सुंदर डिजाइन छोटे हाथों के लिए एकदम परफेक्ट है।

5/7

जूलरी स्टाइल

बैक हैंड का एक और डिजाइन बेबी के हाथ पर जंचेगा। इसमें भी जूलरी स्टाइल है बस ये थोड़ा घना है।

6/7

फटाफट लगेगी मेहंदी

एकदम फटाफट लगानी हो तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये मेहंदी लग सकती है।

7/7

फूलो वाली मेहंदी

3 प्यारे से फूल और छोटा सा हार्ट, ये क्यूट डिजाइन लगाने में एकदम आसान है।

