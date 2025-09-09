नन्हे से हाथों पर सजानी है मेहंदी तो सेव करके रख लें ये 6 क्यूट डिजाइन्स

छोटी हाथों पर मेहंदी बहुत ही प्यारी होती है। नवरात्रि हो, कोई त्योहार हो किसी की शादी, नन्ही बेटी के हाथों पर सुंदर मेहंदी सजाने की खुशी ही अलग होती है। बच्चों के छोटे हाथों पर अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लगाया जाए तो यहां कुछ एकदम आसान डिजाइन्स देख सकते हैं।
छोटे से हाथ पर बैक में क्या डिजाइन बनाएं, अगर ऐसी समस्या आती है तो ये क्यूट सी बेल बना सकते हैं।
छोटे से हाथों पर कलाई तक सजी ये मेहंदी रचने के बाद बहुत क्यूट लगती है। इसमें सिर्फ आपको सुंदर से दो फूल बनाने हैं बाकी छोटी-मोटी डिजाइन से हाथ भर दें।
बैक हैंड पर जूलरी वाला ब्रेसलेट बिटिया रानी को खूब पसंद आएगा। यह सुंदर डिजाइन छोटे हाथों के लिए एकदम परफेक्ट है।
बैक हैंड का एक और डिजाइन बेबी के हाथ पर जंचेगा। इसमें भी जूलरी स्टाइल है बस ये थोड़ा घना है।
एकदम फटाफट लगानी हो तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये मेहंदी लग सकती है।
3 प्यारे से फूल और छोटा सा हार्ट, ये क्यूट डिजाइन लगाने में एकदम आसान है।