जुलाई-अगस्त में दोस्तों संग घूमने की हो रही है प्लानिंग, यहां देखें बेस्ट लोकेशन

भारत में मानसून आ गया है और ज्यादातर जगह पहली बारिश के बाद पूरी तरह से खिल उठी हैं। इस सुहावने मौसम में गर्मी से राहत मिल जाती है और जगहों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यही वह मौसम है जब ज्यादातर लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कही जाना चाहते हैं तो यहां हम जुलाई-अगस्त में घूमने के लिए बेस्ट जगहों के बारे में बता रहे हैं। ये जगह दोस्तों संग घूमने जाने के लिए परफेक्ट हैं।
जुलाई से सितंबर के महीने में यह जगह खिल उठती है। मानसून की बारिश में यहां लाखों तरह के दुर्लभ जंगली फूल पूरी घाटी को रंग-बिरंगा बना देते हैं। ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग इस वैली पर एक बार जरूर जाएं।
झीलों की नगरी उदयपुर मानसून में बेहद खूबसूरत हो जाती है। जुलाई-अगस्त के महीने में अरावली की पहाड़ियां हरी-भरी हो जाती हैं और यहां की झीलें पानी से लबालब भर जाती हैं। जिससे महलों की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। इस समय पर घूमने के लिए ये जगह सबसे बेहतरीन है।
वेस्टर्न घाट इस मौसम में जन्नत बन जाते हैं। मुंबई और पुणे के पास स्थित ये जगहें पहाड़ों से गिरते झरनों और हरियाली के लिए मशहूर हैं। वीकेंड पर अक्सर लोग इन दोनों जगहों पर घूमने की प्लानिंग करते हैं अगर आप पहाड़ों के बीच बहते झरनों का सुंदर नजारा देखना चाहते हैं तो यहां जरूर जाएं।
कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जुलाई-अगस्त में यहां के कॉफी के बागान और धुंध से ढकी पहाड़ियां आपका दिल जीत लेंगी। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए ये जगह बेहतरीन है। इस जगह पर कपल्स हनीमून के लिए भी जाना पसंद करते हैं।
जुलाई-अगस्त में यहां का मौसम सबसे बेहतरीन होता है। दोस्तों के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। इस समय पर आसमान बिल्कुल साफ नीला होता है और पैंगोंग झील, नुब्रा वैली के नजारे देखने लायक होते हैं।
यहां मानसून में नाममात्र की बारिश होती है। ठंडे रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत बौद्ध मठों को देखने के लिए यह सही समय है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इस जगह को चुनें।