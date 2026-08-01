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ब्लाउज के बैक पर इन गले की डिजाइन स्टिच करवा ली तो ट्रेडिशनल लुक भी बन जाएगा फैंसी

ब्लाउज सिलवाने वाली हैं तो वहीं बोरिंग राउंड शेप नेकलाइन बनवाने की बजाय कुछ नया ट्राई करें। इस बार तीज, कजरी और रक्षाबंधन पर पहनने के लिए ब्लाउज स्टिच करवाने से पहले इन ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन को सेव कर लें।

AparajitaAug 01, 2026 05:28 pm IST
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ब्लाउज बैक नेक डिजाइन

त्योहारों का सीजन आने से पहले ही साड़ी खरीद चुकी हैं और अब उनके मैचिंग ब्लाउज सिलवाने वाली हैं, तो वहीं बोरिंग राउंड शेप नेकलाइन को ना स्टिच करवाएं। टेलर भईया को दिखाएं बैक नेक पर बनी ये अट्रैक्टिव डिजाइन, और ब्लाउज सिलवा लें। ट्रेडिशनल लुक में भी आपका फैंसी लुक देखने को मिलेगा। (सभी इमेज साभार-Pintrest)

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सिल्क साड़ी का यूनिक ब्लाउज

सिल्क साड़ी के साथ अक्सर महिलाएं वहीं एक जैसे प्लेन डिजाइन का ब्लाउज स्टिच करवाती हैं लेकिन आप इस यूनिक डिजाइन को ट्राई करें। सारी लेडीज बस ब्लाउज की ही बातें करेंगी।

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डोरी वाला स्टाइलिश ब्लाउज

बैक नेक पर ऊपर की तरफ डोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और हटके लुक क्रिएट करेगा। आप किसी प्लेन फैब्रिक पर इस तरह की डिजाइन स्टिच करवाएं और पहनें।

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सेंटर डोरी विद बेल्ट

ब्लाउज के बैक पर सेंटर में डोरी डिजाइन और ऊपर से लाइट वी शेप के साथ नीचे फिटिंग करने के लिए बेल्ट को क्रिएट किया गया है और ये डिजाइन काफी यूनिक, हटके लेकिन कंफर्टेबल दिख रही है। लेडीज इस डिजाइन को स्टिच करवा सकती हैं।

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क्यूट बो

यंग एज गर्ल हैं और फेस्टिवल पर यूनिक ब्लाउज पहनना चाहती हैं तो इस तरह क्यूट बो बैक पर बनवाएं और साथ में पीटर पैन कॉलर बिल्कुल हटके गर्लिश लुक क्रिएट करेगा।

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कलरफुल लटकन और मोती की डिटेलिंग

प्रिंटेड ब्लाउज का फैब्रिक है तो उस पर बैक में इस डिजाइन के साथ लटकन लगवाएं और साथ में पर्ल की डिटेलिंग जरूर डिजाइन पर स्टिच करवाएं।

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बॉर्डर को क्रिसक्रॉस बनवाएं

ब्लैक साड़ी के साथ इस तरह के डिजाइन के बॉर्डर अलग ही स्पेशल लुक क्रिएट कर रहे हैं। एक बार आप भी टेलर भईया को देकर इस तरह के डिजाइन को स्टिच करवा सकती हैं।

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