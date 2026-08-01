ब्लाउज के बैक पर इन गले की डिजाइन स्टिच करवा ली तो ट्रेडिशनल लुक भी बन जाएगा फैंसी

ब्लाउज बैक नेक डिजाइन

त्योहारों का सीजन आने से पहले ही साड़ी खरीद चुकी हैं और अब उनके मैचिंग ब्लाउज सिलवाने वाली हैं, तो वहीं बोरिंग राउंड शेप नेकलाइन को ना स्टिच करवाएं। टेलर भईया को दिखाएं बैक नेक पर बनी ये अट्रैक्टिव डिजाइन, और ब्लाउज सिलवा लें। ट्रेडिशनल लुक में भी आपका फैंसी लुक देखने को मिलेगा। (सभी इमेज साभार-Pintrest)