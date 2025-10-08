करवा चौथ पर देख लें हीरोइनों के ये ब्यूटीफुल लुक्स, सजना हो जाएगा आसान

करवा चौथ मेकअप आइडिया

करवा चौथ का त्योहार बेहद खास होता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद भी महिलाओं में सजने-संवरने का उत्साह बना रहता है। सारी तैयारियों के साथ आखिरी मिनट पर अगर आप मेकअप के साथ अपने लुक के बारे में सोच रही हैं तो जरा इन हीरोइनों के लुक्स पर एक नजर जरूर डाल लें। जिसकी मदद लेकर आप आसानी से तैयार हो सकती हैं और सारी लेडीज के बीच तारीफ भी बटोर सकती हैं।