करवा चौथ पर देख लें हीरोइनों के ये ब्यूटीफुल लुक्स, सजना हो जाएगा आसान

Karwa Chauth Looks: करवा चौथ की सारी तैयारियां करने के बाद अब अपने लुक्स और मेकअप पर फोकस कर रही हैं। साथ ही कन्फ्यूज हैं कि बिना पार्लर गए किस तरह से रेडी हों तो इन हीरोइनों के लुक देखकर आइडिया लें और पूजा के लिए तैयार हो जाए।

AparajitaWed, 8 Oct 2025 07:32 PM
करवा चौथ मेकअप आइडिया

करवा चौथ का त्योहार बेहद खास होता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद भी महिलाओं में सजने-संवरने का उत्साह बना रहता है। सारी तैयारियों के साथ आखिरी मिनट पर अगर आप मेकअप के साथ अपने लुक के बारे में सोच रही हैं तो जरा इन हीरोइनों के लुक्स पर एक नजर जरूर डाल लें। जिसकी मदद लेकर आप आसानी से तैयार हो सकती हैं और सारी लेडीज के बीच तारीफ भी बटोर सकती हैं।

ब्यूटीफुल ज्वैलरी के साथ बनाएं कॉम्बिनेशन

रकुल प्रीत सिंह की तरह एलिगेंट लुक चाहिए तो बांधनी प्रिंट वाली और उस पर हैवी बॉर्डर की साड़ी को चुनें। साथ में मोटे डिजाइन के कड़े और हैवी ईयरिंग्स को पहने। लुक को ट्रेडिशनल बनाना चाहती हैं तो ईयरचेन लगाएं। इन दिनों ईयरचेन काफी ज्यादा ट्रेंड में है और रकुल की तरह सिंपल चोटी में भी इसे लगाया जा सकता है।

कजरारे नैन

दीपिका पादुकोण की तरह हैवी सूट या साड़ी चुन रही है तो उसे गजरे के साथ कंप्लीट लुक दें। साथ ही आंखों पर भरपूर विंग्ड लाइनर और काजल के साथ मेकअप को कंप्लीट करें।

प्रिंटेड साड़ी में भी हो सकती हैं तैयार

तृप्ति डिमरी की तरह किसी भी सिंपल प्रिंटेड साड़ी को पहनें। लेकिन साथ में हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज को पेयर करें और कानों में झुमके के साथ ईयरचेन जरूर लगाएं।

कुर्ता पहनकर ऐसे हो तैयार

अगर इस बार सिंपल सा सूट पहनने की तैयारी है तो भी आप ब्यूटीफुल लग सकती हैं। नेट फैब्रिक की चुनरी के साथ गले में पर्ल वाले नेकलेस और बालों में लो बन बनाएं। ये लुक सादगीभरा होकर भी आपको स्टनिंग लुक देगा।

शादी वाली चुनरी को करें रीयूज

रवीना टंडन की तरह रेडी होने का आइडिया बेस्ट है। हल्के या आइवरी शेड के लांग कुर्ते के साथ आप लहंगे की या फिर शादी वाली चुनरी को रीयूज कर सकती हैं। माथे पर सिंदूर और बिंदी के साथ हाथों में चूड़ियां जरूर पहनें।

ड्रेस को दें सेंटर स्पेस

अगर आपने करवा चौथ पर पहनने के लिए स्पेशल ड्रेस ली है तो उसे सेंटर स्पेस देने के लिए रवीना टंडन की तरह रेडी हो। जिसमे केवल ईयररिंग्स कैरी करें और सिंपल मेकअप करें। जिससे पूरा अटेंशन आपकी ड्रेस पर ही हो।

