नवरात्रि के पहले दिन ये 6 काम जरूर करें, मिलेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा

नवरात्रि

नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने वाले इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा-अर्चना होती है। इसके साथ ही लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं। काफी सारे लोग 9 दिन का व्रत भी करते हैं। मां की कृपा पानी है तो नवरात्रि के पहले दिन इन 6 कामों को जरूर करें। जो घर में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा।