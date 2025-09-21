नवरात्रि के पहले दिन ये 6 काम जरूर करें, मिलेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा

नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने वाले इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा-अर्चना होती है। इसके साथ ही लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं। काफी सारे लोग 9 दिन का व्रत भी करते हैं। मां की कृपा पानी है तो नवरात्रि के पहले दिन इन 6 कामों को जरूर करें। जो घर में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा।
अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापना का संकल्प किया है तो तय मुहुर्त के अंदर यानी सही समय पर कलश की स्थापना जरूर कर दें। सुबह देर से उठकर और बिना मुहुर्त के घट स्थापना करना ठीक नही है।
सुबह ब्रह्म मुहुर्त में उठकर नहा धोकर पूरी तरह साफ होकर सफेद साफ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े नये हो या फिर पुराने लेकिन वो अच्छी तरह से साबुन से धुले और सूखे होने चाहिए। जिन्हें पहनकर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले।
घर की मेड चाहे जितने बजे भी आए। लेकिन घर के सदस्य को सुबह उठकर मंदिर के साथ घर की सफाई अच्छे से कर देनी चाहिए। मां के आगमन के दिन घर अच्छी तरह से साफ-सुथरा होना चाहिए।
अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं रख सकते तो पहले दिन व्रत रखा जा सकता है। पूरे दिन व्रत को नियम और अच्छे कर्मों के साथ पूरा करें। मन को शुद्ध रखें और बुरे विचारों को ना आने दें। मां दुर्गा इन कामों के खुश होती है।
दिनभर काम के साथ मन में मां दुर्गा के नाम का जप करते रहें। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा मिलती है।
नवरात्रि के पहले दिन भले ही आप देवी दुर्गा की आराधना कर रही हों। लेकिन साथ ही घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। ये सबसे बड़ी पूजा है। जिसे हर किसी को करनी चाहिए।