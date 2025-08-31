6 age old daily habits include can enhance positivity in life रोजमर्रा के रूटीन में ये आदतें अपना लिया जाए तो मन में आती है पॉजिटिविटी
रोजमर्रा के रूटीन में ये आदतें अपना लिया जाए तो मन में आती है पॉजिटिविटी

Daily habits to stay positive: लाइफ में पॉजिटिव रहने से ना केवल मन खुश होता है बल्कि इसका सीधा असर आपकी सेहत पर भी रहता है। तो अगर आप मन में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो रोजमर्रा की लाइफ में इन छोटी आदतों को जरूर शामिल करें।

AparajitaSun, 31 Aug 2025 05:52 PM
1/7

पॉजिटिव कैसे रहें

घर में और मन में पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ छोटे कामों को करना फायदेमंद हो सकता है। काफी सारे लोग डेली लाइफ के इन बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये मन को स्ट्रेस से दूर रखने और सुकून देने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे तो इन 6 कामों को रोजमर्रा की आदत में शुमार कर लें।

2/7

नमक कांच के जार में रखें

नमक को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। नमक कांच के जार में रखने से ना केवल मॉइश्चर नहीं खाता। वहीं कांच के जार में नमक की एनर्जी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। जिससे आप नजर दोष दूर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

3/7

सोते वक्त बिछाएं अलग बेडशीट

हमेशा ध्यान रखें जब भी सोने जाएं तो एक अलग साफ बेडशीट बिछाएं। इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा। हाइजीन के नजर से अच्छी हैबिट है।

4/7

शाम को शंख जरूर बजाएं

हिंदू धर्म में शाम की पूजा का विधान है। जिसके बाद शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख की आवाज घर की निगेटिविटी को खत्म करती है। और साथ ही रोजाना बजाने से फेफड़ों और पेट के निचले हिस्से की मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है।

5/7

रात को आटा गूंथकर नहीं रखना चाहिए

आटे को कभी भी रात में गूंथकर नहीं रखना चाहिए। उसमे तेजी से बैक्टीरिया पनपते हैं। वहीं मान्यता है कि ऐसा आटा पूर्वजों का भोजन बन जाता है।

6/7

सोने से पहले इष्ट देव को याद करें

सोने से पहले अपने भगवान के नाम को जपना चाहिए। जब अपने इष्ट देव को याद कर उनका नाम जपते हैं तो मन को शांति मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। वहीं मन में आ रहे किसी भी तरह के डर को दूर करने में मदद मिलती है। जिससे माइंड भी रिलैक्स होता है और नींद अच्छी आती है।

7/7

पहने हुए गहनों को महीने में एक बार जरूर करें साफ

अपने पहने हुए सोने-चांदी के गहनों को कुछ देर के लिए नमक पानी में भिगो देना चाहिए। ऐसा करने से गहनों में इकट्ठा हुई निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।

