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ब्लड शुगर स्पाइक से हैं परेशान? न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने बताए कंट्रोल करने के 5 तरीके

Blood Sugar Control: ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं करता। खाने का तरीका और कुछ छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने ऐसे 5 आसान उपाय बताए हैं जो मददगार हो सकते हैं।

Shubhangi GuptaJun 05, 2026 06:12 pm IST
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ब्लड शुगर कंट्रोल करना क्यों है जरूरी?

आजकल डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई बार लोग सही खाना खाने के बाद भी शुगर स्पाइक का सामना करते हैं। ऐसे में सिर्फ क्या खा रहे हैं, यह नहीं बल्कि कैसे खा रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार कुछ आसान आदतें अपनाकर भोजन के बाद ब्लड शुगर के बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान तरीके जो आपकी रोज की लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं।

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ब्लू पी टी को करें डाइट में शामिल

ब्लू पी टी यानी अपराजिता के फूलों से बनी चाय इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रही है। इसमें एंथोसाइनिन और फ्लेवोनॉइड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। इससे भोजन के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने की संभावना कम हो सकती है। सुबह या शाम बिना चीनी वाली ब्लू पी टी पीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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विटामिन C वाले फूड्स का बढ़ाएं सेवन

संतरा, आंवला, अमरूद, नींबू और शिमला मिर्च जैसे विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि विटामिन C लंबे समय में ग्लूकोज कंट्रोल और HbA1c स्तर को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। कोशिश करें कि रोजाना अपनी डाइट में कम से कम एक विटामिन C से भरपूर चीज जरूर शामिल करें।

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खाने से पहले लें एप्पल साइडर विनेगर

एप्पल साइडर विनेगर यानी ACV को कई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि खाने से पहले पानी में मिलाकर थोड़ी मात्रा में ACV लेने से भोजन के बाद ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता है। ध्यान रखें कि इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही लें और जरूरत से ज्यादा मात्रा में ना हो।

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पहले सलाद, बाद में कार्ब्स

खाने का क्रम भी ब्लड शुगर पर असर डाल सकता है। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप पहले सलाद, सब्जियां और प्रोटीन खाते हैं और उसके बाद चावल, रोटी या अन्य कार्ब्स लेते हैं, तो भोजन के बाद शुगर स्पाइक कम हो सकता है। यह तरीका अपनाना बेहद आसान है और किसी अतिरिक्त खर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार खाने की प्लेट सजाएं तो पहले फाइबर और प्रोटीन को जगह दें।

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क्या हैं Soleus Push-Ups?

सोलियस पुश-अप्स एक आसान बैठकर की जाने वाली एक्सरसाइज है। इसमें कुर्सी पर बैठकर पैरों की एड़ियों को बार-बार ऊपर-नीचे किया जाता है। यह एक्सरसाइज पिंडली की एक खास मांसपेशी को सक्रिय करती है। कुछ शोधों में पाया गया है कि यह भोजन के बाद ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है। अच्छी बात यह है कि इसे ऑफिस, घर या कहीं भी बैठकर आसानी से किया जा सकता है।

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छोटी आदतें, बड़ा फायदा

ब्लड शुगर को संभालने के लिए हमेशा बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा असर दिखा सकती हैं। जैसे पर्याप्त पानी पीना, नियमित रूप से चलना, समय पर खाना खाना और अच्छी नींद लेना। ऊपर बताए गए उपायों को रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। धीरे-धीरे ये आदतें आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।

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ध्यान रखें ये जरूरी बात

ये सभी उपाय ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह या दवाओं का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड शुगर से जुड़ी कोई समस्या है, तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। सही खानपान, नियमित जांच और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ इन आसान टिप्स को अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

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