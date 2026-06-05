ब्लड शुगर स्पाइक से हैं परेशान? न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने बताए कंट्रोल करने के 5 तरीके

ब्लड शुगर कंट्रोल करना क्यों है जरूरी?

आजकल डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई बार लोग सही खाना खाने के बाद भी शुगर स्पाइक का सामना करते हैं। ऐसे में सिर्फ क्या खा रहे हैं, यह नहीं बल्कि कैसे खा रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार कुछ आसान आदतें अपनाकर भोजन के बाद ब्लड शुगर के बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान तरीके जो आपकी रोज की लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं।