क्यों टूट जाते हैं कबाब? मास्टरशेफ से जानें बनाने का सही तरीका और जरूरी टिप्स

परफेक्ट कबाब का सीक्रेट - मास्टरशेफ शेफ पंकज से जानें

कबाब बनाना आसान लगता है, लेकिन सही टेक्सचर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार कबाब टूट जाते हैं या अंदर से सूखे रह जाते हैं। ऐसे में सही तरीका और छोटे-छोटे टिप्स बहुत काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनें, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। मास्टरशेफ पंकज भदौरिया के इन आसान टिप्स को अपनाकर आप हर बार स्वादिष्ट और परफेक्ट कबाब बना सकते हैं।