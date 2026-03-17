क्यों टूट जाते हैं कबाब? मास्टरशेफ से जानें बनाने का सही तरीका और जरूरी टिप्स

कबाब बनाना आसान लगता है, लेकिन सही टेक्सचर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार कबाब टूट जाते हैं या अंदर से सूखे रह जाते हैं। ऐसे में सही तरीका और छोटे-छोटे टिप्स बहुत काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनें, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। मास्टरशेफ पंकज भदौरिया के इन आसान टिप्स को अपनाकर आप हर बार स्वादिष्ट और परफेक्ट कबाब बना सकते हैं।
कबाब बनाते समय बाइंडर डालना बहुत जरूरी होता है। बाइंडर कबाब को टूटने से बचाता है और उसे सही शेप देता है। आप बाइंडर के रूप में ब्रेड क्रम्ब्स, बेसन या उबला आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिश्रण अच्छे से बंध जाता है और कबाब फ्राई करते समय फैलते नहीं हैं। अगर आप यह स्टेप छोड़ देंगे, तो कबाब बनाते समय टूट सकते हैं।
कबाब का मिश्रण तैयार करते समय इसे ज्यादा मिक्स करना सही नहीं होता। ज्यादा मिक्स करने से मिश्रण सख्त हो सकता है और कबाब का टेक्सचर खराब हो जाता है। हल्के हाथों से सामग्री को मिलाएं ताकि उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। इससे कबाब अंदर से जूसी और मुलायम बनेंगे। यह छोटी सी टिप आपके कबाब के स्वाद को काफी बेहतर बना सकती है।
कबाब के मिश्रण को शेप देने से पहले कुछ समय के लिए फ्रिज में जरूर रखें। इससे मिश्रण थोड़ा सेट हो जाता है और कबाब बनाना आसान हो जाता है। ठंडा मिश्रण फ्राई करते समय जल्दी टूटता नहीं है। करीब 20–30 मिनट तक फ्रिज में रखने से कबाब की शेप भी अच्छी बनती है और टेक्सचर भी परफेक्ट रहता है।
जब आप कबाब को पैन में डालते हैं, तो उसे तुरंत पलटने या घुमाने की गलती ना करें। पहले एक साइड से उसे अच्छे से पकने दें। अगर आप जल्दी-जल्दी उसे हिलाएंगे, तो कबाब टूट सकते हैं। जब एक साइड हल्की ब्राउन हो जाए, तब ही उसे पलटें। इससे कबाब का शेप भी बना रहता है और वह अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं।
कबाब बनाते समय बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं होती। कम तेल में भी आप अच्छे और क्रिस्पी कबाब बना सकते हैं। ज्यादा तेल कबाब को भारी और ऑयली बना देता है। हल्के तेल में धीमी आंच पर कबाब पकाएं, इससे वे बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। यह तरीका हेल्दी भी है और स्वाद भी बढ़ाता है।
कबाब बनाते समय गैस की आंच बहुत तेज या बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए। मीडियम आंच पर कबाब पकाने से वे अंदर तक अच्छे से कुक होते हैं। तेज आंच पर बाहर से जल सकते हैं और अंदर कच्चे रह सकते हैं। इसलिए धीरे-धीरे पकाना सबसे सही तरीका है। इससे कबाब का स्वाद और टेक्सचर दोनों परफेक्ट बनते हैं।
अगर आप इन सभी टिप्स को ध्यान में रखकर कबाब बनाएंगे, तो आपको हर बार बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सही बाइंडर, सही मिक्सिंग और सही कुकिंग तकनीक से कबाब का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही स्वादिष्ट, जूसी और क्रिस्पी कबाब बनाकर परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं।